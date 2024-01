Do stłuczki z udziałem polityka doszło w grudniu 2020 roku. Jeden z ówczesnych liderów Konfederacji uderzył w ciężarówkę podczas włączania się do ruchu w Otwocku. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a sam sprawca bagatelizował całe zajście. - Kolizja to zbyt wielkie słowo jak na to zdarzenie. Po prostu zawadziłem o ciężarówkę. Wielkość tego zdarzenia jest średnia. Ten drugi kierowca musiał jednak wezwać policję, bo miał auto w leasingu - mówił w rozmowie z tvn24.pl polityk. W trakcie śledztwa okazało się jednak, że Janusz K-M. prowadził pojazd bez uprawnień.

Były poseł Konfederacji usłyszał zarzuty za przestępstwo sprzed lat

Janusz K-M. po przegranej w październikowych wyborach parlamentarnych stracił immunitet. W związku z tym prokuratura mogła powrócić do "zamrożonej" sprawy stłuczki sprzed przeszło trzech lat. Jak poinformował Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, były poseł Konfederacji podejrzany jest o "prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień". Zgodnie z artykułem 180a Kodeksu karnego za to przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do dwóch lat.

- Podejrzany przyznał się do winy. Złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania - powiedział prokurator w rozmowie z tvn24.pl. Zaznaczył również, że śledztwo dobiega już końca.

Janusz K-M. stracił prawo jazdy w 2007 roku

Jak się okazało, prawo jazdy polityka Janusza K-M. zostało cofnięte w 2007 roku za przekroczenie limitu punktów karnych. Prokuratura próbowała znacznie wcześniej wezwać polityka na przesłuchanie, jednak wówczas chronił go immunitet. Jeszcze jesienią 2021 roku prokurator wystąpił do Sejmu o zniesienie immunitetu w związku z kolizją, jednak nie otrzymał w tej sprawie odpowiedzi. Teraz śledczy musieli poczekać wyłącznie na wygaśnięcie mandatu posła, do czego doszło kilka tygodni temu.