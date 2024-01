Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS przeprowadził kolejny już sondaż zaufania do polskich polityków. W badaniu zorganizowanym na zlecenie Onetu wzięło udział 1100 osób. Respondenci wskazali, że największym zaufaniem darzą Szymona Hołownię. Tym samym marszałek Sejmu stał się nowym liderem rankingu i pobił dotychczasowy rekord.

Komu Polacy ufają najbardziej? Rekordowy wynik Szymona Hołowni. Z podium znika PiS

Szymon Hołownia już trzeci raz z rzędu znalazł się na czele rankingu zaufania. Tym razem jednak pobił dotychczasowy rekord, który w 2020 roku ustanowił Andrzej Duda wynikiem 52,2 procent. W styczniu 2024 roku aż 54,4 procent respondentów wskazało, że ufa marszałkowi Sejmu. Tym samym w ciągu zaledwie miesiąca Hołownia zaliczył wzrost o blisko 9 punktów procentowych. Nie ufa mu tylko 27,9 procent ankietowanych (spadek o 3,9 punktu procentowego).

Na drugim miejscu styczniowego badania znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaufanie w stosunku do polityka PO wyraziło 47,4 procent ankietowanych. Stanowi to wzrost o 4,1 punktu procentowego w stosunku do grudniowego badania. Trzaskowskiemu nie ufa 37,6 procent ankietowanych (wzrost o 2,4 punktu procentowego). Podium zamyka wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL ufa 42,7 procent respondentów (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1 punkt procentowy). Nie ufa mu 31,1 procent badanych (wzrost nieufności o 3,7 punktu procentowego).

Poza podium znalazł się Andrzej Duda z wynikiem 41,3 procent (wzrost o 2,6 punktu procentowego). Co ważne, w stosunku do grudnia 2023 roku, w ciągu zaledwie miesiąca nieufność wobec prezydenta wzrosła o 8,4 punktu procentowego i obecnie wynosi aż 47,9 procent. Piąty na liście jest Donald Tusk, któremu ufa 38,9 procent badanych, a szósty Mateusz Morawiecki z wynikiem 38,4 procent. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL (35,4 procent), wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy (35,3 procent), minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z KO (33,5 procent) i europoseł, współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń (33,4 procent).

Zbigniew Ziobro niezmiennie liderem nieufności

Na jedenastym miejscu uplasował się Jarosław Kaczyński, któremu ufa 32,1 procent badanych. Prezes PiS znalazł się jednak w pierwszej trójce innego rankingu. Według sondażu IBRIS trzech polityków PiS odnotowało najwyższy poziom nieufności wśród ankietowanych. Liderem pozostaje niezmiennie Zbigniew Ziobro z wynikiem 62,4 procent, choć całkiem zniknął ze sceny politycznej. Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 56,4 procent badanych. Podium zamyka Mateusz Morawiecki, któremu nieufność zadeklarowało 50,9 procent respondentów.

Debiut sondażowy ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Polacy jeszcze go nie znają

W sondażu IBRISu zadebiutował także minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zaufanie do polityka zadeklarowało 29,8 procent badanych. Co ciekawe, aż 41,8 procent ankietowanych wskazało, że nie zna nowego ministra. Więcej, bo aż 44 procent respondentów wskazało również, że nie zna ministerki pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Równie wysoki wynik w kwestii braku rozpoznawalności zanotowali wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i wicepremier Krzysztof Gawkowski.