Kto zapłaci 100 tys. zł kary Niedzielskiego? Ministerka zdrowia odmawia i mówi o podatnikach

Na początku sierpnia 2023 roku ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił recepty, które wystawiał na siebie jeden z lekarzy - jednocześnie ujawniając, jakie leki bierze (z grupy psychotropowych i przeciwbólowych). Zainterweniował Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Po kilku miesiącach nałożono karę na resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia nie chce płacić za błąd Adama Niedzielskiego. "To człowiek popełnił błąd"

Izabela Leszczyna w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 poinformowała, że zaskarżyła decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po publikacji Niedzielskiego urząd nałożył 100 tys. złotych kary na Ministerstwo. - Czekamy na wyrok. Podatnik nie może płacić za wysokiego urzędnika, w żadnym razie - przekazała Leszczyna.

- Gdyby tak było, że urząd może popełnić błąd, przestępstwo, wykroczenie urzędnicze, to zapłaciłby urząd. Ale ponieważ to człowiek popełnił ten błąd, używając eufemizmu, to człowiek musi zapłacić. Ten człowiek nie nazywa się Izabela Leszczyna, tylko Adam Niedzielski - mówiła w TVN24 nowa ministerka zdrowia.

"W toku postępowania UODO ustalił, że administratorem ujawnionych danych jest Minister Zdrowia jako organ, bowiem to on został wyposażony w określone uprawnienia pozwalające mu na dostęp do danych przetwarzanych we wspomnianym systemie w ściśle zdefiniowanych przypadkach i w określonych celach. Dane lekarza zostały ujawnione z naruszeniem przepisów RODO oraz krajowych regulacji szczególnych, za przestrzeganie których odpowiedzialność ponosi administrator danych, czyli Minister Zdrowia" - przekazał UODO w komunikacie.

Adam Niedzielski ujawnił dane wrażliwe lekarza

Przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku Adam Niedzielski ujawnił w serwisie X, jakie leki przepisał dla siebie medyk, który w "Faktach" TVN zwrócił uwagę na problem z wystawianiem recept. Podał również jego dane osobowe. "We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie dwa dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!!" - napisał wtedy Niedzielski.

Kilka dni po wybuchu afery Adam Niedzielski zrezygnował ze stanowiska ministra zdrowia. Został też wykreślony z list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Lekarz, o którym pisał Niedzielski, zażądał wówczas przeprosin i zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. złotych.