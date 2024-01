Szymon Hołownia nie wpuści Kamińskiego i Wąsika do Sejmu? Prawnik: I bardzo dobrze

Szymon Hołownia w środę (24 stycznia) odniósł się do kwestii ewentualnego pojawienia się na obradach Sejmu ułaskawionych przez Andrzeja Dudę polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Nie są posłami na Sejm RP. Konstytucja mówi, że jest wyrok, nie ma mandatu. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu i zakładam, że tam się nie znajdą - powiedział marszałek Sejmu.

Kamiński i Wąsik mogą nie zostać wpuszczeni na obrady Sejmu. "Oni nie są posłami"

Decyzja Szymona Hołowni została poparta między innymi przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego oraz adwokata Michała Wawrykiewicza z inicjatywy Wolne Sądy. - Jeśli ktoś nie jest posłem, to nie ma prawa (przebywać na sali plenarnej - red.). Oni nie są posłami. Ich mandaty wygasły 20 grudnia, kiedy zapadł prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności - podkreślił Hermeliński w programie "Tak jest" emitowanym w TVN24. Dodał, że w związku z tym zamknięcie byłym posłom dostępu do Sejmu jest jak najbardziej legalne.

Hermeliński podkreślił, że jeżeli osoba skazana nie może zostać posłem, to tym bardziej swojego mandatu nie powinien pełnić poseł, który został prawomocnie skazany. - Mandaty już wygasły i one są nie do przywrócenia. Ani akt łaski ich nie przywróci, ani żadne rozstrzygnięcie którejkolwiek z izb Sądu Najwyższego - skomentował sędzia TK w stanie spoczynku.

Ekspert o działaniach Hołowni: Mandaty wygasły z mocy prawa, a on tylko stwierdził, że to się wydarzyło

Wojciecha Hermelińskiego poparł adwokat Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy. W uzasadnieniu powołał się on na Kodeks wyborczy, w którym zapisane jest, że "mandat wygasa z mocy prawa i nie trzeba do tego żadnej decyzji ani orzeczenia". - To, co potwierdza marszałek Sejmu, to jest tylko stwierdzenie czegoś, co już nastąpiło z mocy prawa - podkreślił Wawrykiewicz i zaznaczył, że decyzja o ułaskawieniu, nie ma żadnego wpływu na wygaśnięcie mandatów. Dodał również, że w związku z brakiem mandatów poselskich Kamiński i Wąsik nie mogą zostać wpuszczeni na salę obrad. - Jeśli chodzi o niewpuszczenie na teren Sejmu, to marszałek może tak zdecydować dla bezpieczeństwa i bardzo dobrze robi - ocenił. - Mandaty wygasły z mocy prawa, a on tylko stwierdził, że to się wydarzyło - podsumował Wawrykiewicz.