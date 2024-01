Szef NSZZ policji krytycznie o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika. Obwinia polityków

We wtorek 9 stycznia po godzinie 19:00 Służba Ochrony Państwa wprowadziła do Pałacu Prezydenckiego 14 policjantów, którzy wzięli udział w zatrzymaniu polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeszcze tego samego dnia skazani zostali przewiezieni do zakładu karnego.

Szef NSZZ policji o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika. "Niefajnie"

Do momentu zatrzymania polityków PiS powrócił w rozmowie z Onetem Rafał Jankowski, szef NSZZ policji. Stwierdził między innymi, że to, co dzieje się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, jest bezpośrednią winą polityków i ich decyzji. - Politycy nie powinni fundować ani policji, ani obywatelom takich sytuacji, z jakimi mamy kontakt. To, co widzimy na co dzień, po prostu nie powinno się zdarzyć. Mówiono: "fajnie, że policja weszła do Pałacu (Prezydenckiego - red.)". Nie, niefajnie. Oczywiście, zrobiliśmy to, co do nas należało. Wypełniliśmy swój obowiązek, ale politycy doprowadzili do tego, że weszliśmy do tego pałacu. Ta rzecz mogła się nie wydarzyć i byłoby lepiej, i dla społeczeństwa, i dla policji - powiedział Jankowski.

Rafał Jankowski: Nikt z własnej inicjatywy tam nie był. Po prostu były polecenia

W trakcie rozmowy podkreślił również, że policjanci często muszą się godzić na wykonywanie rozkazów sprzecznych ze swoimi poglądami czy przekonaniami. - Policjanci wypełniają swoją policyjną robotę. Staliśmy na Żoliborzu, pilnowaliśmy tych comiesięcznych jasełek i byliśmy przy pomniku na pl. Piłsudskiego. Nikt z własnej inicjatywy tam nie był - zaznaczył związkowiec. - Po prostu były polecenia, policjanci byli tam kierowani i tutaj też była taka sytuacja - pojawiła się informacja, że trzeba wejść do pałacu, więc policjanci wypełnili swoje zadanie, bo takie dostali polecenia służbowe - dodał.

Jankowski przyznał, że policjant może odmówić wykonania polecenia, czy rozkazu, wyłącznie wtedy, gdy jest on niezgodny z prawem. - Swoje przekonania polityczne, zapatrywania religijne trzeba zostawić w domu przed wyjściem do służby - ocenił i podkreślił, że wie to ze swojego własnego doświadczenia.