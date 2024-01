Wulgarny napis na ścianie siedziby PiS. To zwrot do Dudy, Kamińskiego i Wąsika

We wtorek (23 stycznia) prezydent Andrzej Duda ogłosił ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Objęci prawem łaski politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze tego samego dnia zostali zwolnieni z zakładów karnych w Radomiu i Przytułach Starych.

Ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego. "Jesteście gnidami"

Decyzja prezydenta spotkała się ze skrajnymi reakcjami. Dzień po ułaskawieniu polityków PiS w serwisie X pojawiły się doniesienia o wulgarnym napisie, który miał zostać wykonany na ścianie siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. Prawdziwość tej informacji potwierdzili reporterzy Wirtualnej Polski. "Duda, Kamiński, Wąsik - jesteście gnidami!" - brzmi napis na ścianie budynku.

Za co zostali skazani Kamiński i Wąsik? Prezydent ułaskawiał ich już dwa razy

20 grudnia ubiegłego roku decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tak zwaną aferą gruntową. Politycy PiS zostali oskarżeni o podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów w ramach pracy na kierowniczych stanowiskach dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W momencie aresztowania były szef i wiceszef CBA przebywali na terenie Pałacu Prezydenckiego. Stamtąd zostali przewiezieni do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. Ostatecznie politycy trafili do osobnych więzień.

Podczas wygłaszania wtorkowego oświadczenia prezydent stwierdził, że jego poprzednie ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika z 2015 roku było zgodne z konstytucją. - Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta. Bo po prostu zwyczajnie wstyd - stwierdził Duda.