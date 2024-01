Liberalizacja aborcji wraca do Sejmu. KO złoży nowy projekt. Jest jednak problem

W obecnej kadencji Sejmu pierwszy projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne złożyła Lewica. Uwzględniał on między innymi legalne przerywanie ciąży na żądanie do 12. tygodnia oraz dekryminalizację pomocnictwa w aborcji. Dokument do tej pory nie był jednak procedowany. Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", swój własny projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne przygotowała również Koalicja Obywatelska.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze decyzje aborcyjne nowego rządu. Na początek pigułka "dzień po". Tusk: Mam dobrą wiadomość

Koalicja Obywatelska złoży projekt liberalizacji prawa aborcyjnego. "To wypełnienie naszego zobowiązania"

Za projekt KO w kwestii aborcji odpowiada Monika Rosa. Posłanka zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że w tej sprawie odbyły się "małe konsultacje" z organizacjami pozarządowymi oraz lekarzami. Przekazała ponadto, że jej klub może zgłosić projekt już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które zgodnie z planem rozpocząć ma się w czwartek (25 stycznia).

Projekt KO, podobnie jak ten złożony przez Lewicę, postuluje wolne prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Wbrew wcześniejszym deklaracjom środowiska, przerywanie ciąży ma nie wymagać również wcześniejszych konsultacji z lekarzem i psychologiem. - To wypełnienie naszego zobowiązania i deklaracja na przyszłość, gdy zmieni się już prezydent - informowała "Wyborczą" posłanka Rosa. Jeszcze na poziomie kampanii wyborczej KO zapowiadała bowiem w "100 konkretach", że "aborcja do 12. tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna". Ten sam zapis mówił ponadto o zniesieniu klauzuli sumienia w szpitalach działających w ramach NFZ.

Koalicja rządząca bez dyscypliny w sprawie aborcji. Trzecia Droga postuluje referendum

Środowisko Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie podziela jednak stosunku swoich koalicjantów do liberalizacji prawa aborcyjnego. Posłowie Trzeciej Drogi pozostają zwolennikami przywrócenia tak zwanego kompromisu, a następnie organizacji ogólnopolskiego referendum w tej sprawie. - Patrząc czysto pragmatycznie, jeśli rzeczywiście chcemy zmiany restrykcyjnego prawa aborcyjnego, na które skazał kobiety PiS, jedynym rozwiązaniem jest referendum. To rozwiązanie daje Koalicji 15 Października mocny mandat do działania - mówił "Wyborczej" jeden z polityków Trzeciej Drogi.

Premier Donald Tusk miał przekonywać Szymona Hołownię oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza do zmiany zdania w sprawie prawa do przerywania ciąży, lecz rozmowy te nie przyniosły skutku. Tym samym ustawa liberalizująca aborcję nie będzie projektem rządowym, a KO i Lewica nie mogą liczyć na dyscyplinę w głosowaniu posłów Trzeciej Drogi. Niewykluczone więc, że projekty w tej sprawie nie zostaną przyjęte, co przyznaje sam premier. - Będziemy starali się przegłosować go w Sejmie. Czy będzie na to większość głosów? Jeśli Trzecia Droga nie zmieni zdania, to pewnie nie, bo na PiS nie ma tu co liczyć - mówił w wywiadzie udzielonym TVN, TVP i Polsatowi.

Jak informowaliśmy, w związku ze sprzeciwem Trzeciej Drogi premier nie wyklucza, że rząd wróci do pomysłu referendum, choć on sam nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. - Wrócimy do tej rozmowy, jeśli się okaże, że jedynym sposobem na liberalizację prawa aborcyjnego będzie referendum. Jestem temu przeciwny, ale jeśli to będzie jedyny sposób, to wrócimy z pytaniem, czy mamy tak robić, czy nie. Musimy zapytać o to kobiety - mówił dziennikarzom Donald Tusk.

Różnice zdań koalicjantów w temacie aborcji nie sprawiają jednak, że rząd wycofuje się z pozostałych inicjatyw na rzecz planowania ciąży. Do końca stycznia ogłoszone mają zostać rekomendacje Ministerstwa Zdrowia w kwestii bezpieczeństwa kobiet ciężarnych. - Sięgamy po narzędzia, które mamy w obecnych warunkach, tak by lekarze mogli decydować bez świadomości, że za rogiem czeka na nich prokurator - tłumaczyła projekt posłanka Rosa. Wszyscy koalicjanci tworzący obecny rząd zgodzili się ponadto na zapewnienie dostępu do tabletek "dzień po" bez recepty.