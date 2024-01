Cyklon Jitka zagrozi Polsce. Bezpiecznie będzie tylko w jednym województwie

Cyklon Jitka, który naciera na Polskę, przyniesie załamanie pogody. W wielu miejscach spowoduje on gwałtowne opady deszczu, a na wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Prędkość wiatru może okazać się bardzo niebezpieczna. W związku z zagrożeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Gwałtowne wichury w niemal całej Polsce. Bezpiecznie tylko w jednym województwie

Według prognoz IMGW najsilniej powieje nad morzem oraz miejscami w rejonach podgórskich i górskich. W ciągu dnia wichura swoim zasięgiem obejmie już nie tylko zachodnie regiony Polski, ale także wschód. Najsilniejszego wiatru powinni spodziewać się mieszkańcy województwa: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Dla tych regionów wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Oznacza to, że wiatr może wiać z prędkością do 55 km/h w porywach do 90 km/h, a lokalnie nawet do 110 km/h. Alerty obowiązują do 25 stycznia do godziny 3 w nocy.

Do czwartkowego poranka będą ważne także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach: warmińsko-mazurskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, opolskim, mazowieckim oraz poza powiatami, gdzie wydano alarm drugiego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Podmuchy mogą osiągnąć 40 km/h a miejscami nawet 85 km/h. Niewykluczone jest podniesienie stopnia alertu z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne.

Cyklon Jitka spowodował załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed roztopami

Cyklon Jitka oprócz silnego wiatru, który spowoduje wichury, może przynieść także burze. System frontów atmosferycznych wędrujący przez nasz kraj przyniesie miejscami intensywne opady. Na południu opady mogą marznąć, co spowoduje gołoledź. Na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia będzie od 12 do 13 stopni Celsjusza, w centrum około 7 stopni Celsjusza, a na wschodzie od 3 do 6 stopni Celsjusza.

Mimo że w województwie podlaskim nie przewiduje się zagrożenia związanego z silnym wiatrem, w tym regionie wprowadzono pomarańczowy alert drugiego stopnia przed roztopami. Kilkudziesięciocentymetrowa pokrywa śnieżna zacznie gwałtownie topnieć, co spowoduje między innymi niebezpieczeństwo zalania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.