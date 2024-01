Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek (23 stycznia) o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, polityków PiS skazanych w grudniu prawomocnym wyrokiem sądu w związku z nadużyciami w tak zwanej aferze gruntowej. Negatywną opinię w sprawie aktu łaski wobec byłych szefów CBA przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - Uważam, że to, co zrobili ci panowie to jest poważne przestępstwo urzędnicze należycie ocenione przez sąd obu instancji - tlumaczył decyzję. Tego samego dnia Kamiński i Wąsik opuścili zakłady karne.

Co z mandatami poselskimi Kamińskiego i Wąsika? "Pan prezydent cofnąć czasu nie może"

Jak informowaliśmy, Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta, przekazała mediom, że akt łaski obejmuje darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań. W opinii dr. hab. Mikołaja Małeckiego, prawnika i prezesa Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, politycy PiS w świetle prawa nie będą uznawani więc za osoby karane oraz będą mogli kandydować w kolejnych wyborach. Podkreślił jednocześnie, że nie oznacza to odzyskania mandatów poselskich przez Kamińskiego i Wąsika.

"Jeśli tak to zostało ujęte, panowie Kamiński i Wąsik w świetle prawa nie są już osobami karanymi. Mogą kandydować w kolejnych wyborach. Ale: akt łaski nie wywiera wpływu na mandaty, które wygasły z mocy prawa. Nie są już posłami" - napisał dr hab. Mikołaj Małecki na platformie X.

- Akt łaski nie może dotyczyć innych konsekwencji, które nastąpiły z mocy prawa. A wygaśnięcie mandatów poselskich nastąpiło z mocy samego prawa, czyli na postawie konstytucji i kodeksu wyborczego. Z dniem wydania prawomocnego wydania wyroku sądu mandaty poselskie wygasły i akt łaski już tego odwrócić nie może. Pan prezydent cofnąć czasu nie może - mówił również prawnik w rozmowie cytowanej przez portal wnp.pl.

Mariusz Kamiński mówi o gotowości do "dalszej walki". "Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy"

Podobny obraz sytuacji przedstawiał w rozmowie z portalem Gazeta.pl prof. Marek Chmaj. - Prezydent może ich ułaskawić, ale pamiętajmy, że ułaskawienie oznacza zwolnienie z kary, ale nie zwolnienie z winy. Panowie dalej będą przestępcami, nie będą mogli uzyskać mandatów poselskich, ale prezydent może zwolnić ich z całości lub z części zasądzonej kary - zaznaczał prawnik na początku stycznia. Więcej na ten temat w artykule:

Sami politycy, podobnie jak reszta środowiska PiS, utrzymują jednak, że nie utracili mandatów poselskich. Jak informowaliśmy, po opuszczeniu murów aresztu śledczego w Radomiu Mariusz Kamiński otwarcie zapowiadał, że planuje pojawić się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zostało zaplanowane na czwartek (25 stycznia). - Jestem gotów do dalszej walki. To może być długa droga, ale zwyciężymy na pewno - mówił polityk w rozmowie z mediami przed aresztem. - Chcę powiedzieć: panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy - zwrócił się do premiera i marszałka Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty podkreślał jednak, że Prezydium Sejmu jest gotowe na próby obstrukcji posiedzenia przez polityków PiS. - Jakie środki, zobaczycie państwo, jak przyjdzie potrzeba, by je zastosować. Mamy przygotowane wszystkie warianty. Traktujemy to spokojnie. Jest to proces, który trzeba zakończyć. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami, więc ich miejsce nie jest na sali sejmowej - zaznaczał wicemarszałek Sejmu cytowany przez Polską Agencję Prasową.