32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. Księża z dwóch parafii zapowiedzieli już, że na terenie ich kościołów wolontariusze nie będą mogli zbierać pieniędzy dla WOŚP. Duchowni wyjaśnili, dlaczego wprowadzono taki zakaz.

Limanowa. Księża zabronili zbiórki na WOŚP. "Nie możemy zgadzać się na akty profanacji"

Księża z Limanowej (woj. małopolskie) powiedzieli parafianom o zakazie zbiórki na WOŚP podczas odczytywania ogłoszeń duszpasterskich. - Decyzją naszej parafialnej rady zwracamy się do organizatorów tego wydarzenia w Limanowej z prośbą i żądaniem, aby nie ustawiać wolontariuszy z puszkami na terenie naszego kościoła - poinformowali księża.

Jak przekazał portal Limanowa.in, duchowni podkreślili, że ich decyzja ma związek z licytacją zorganizowaną w 2021 roku. Wtedy na aukcję WOŚP trafiła "Matka Boska Kermitowska". Zamiast Jezusa obraz ten przedstawiał Kermita, maskotkę żaby z programu "Muppet Show".

- Autorzy tego pomysłu mieli przecież pełną świadomość celu swojego działania, a organizatorzy, przyjmując taki fant na aukcję, wyrazili swoją aprobatę dla szydzenia z naszych uczuć religijnych. Jest to niezrozumiałe wobec faktu, że przez lata akcja ta wyrastała praktycznie na terenie kościołów i parafii w całej Polsce. Nie możemy bezczynnie zgadzać się na takie akty profanacji - stwierdzili księża.

Domachowo. Proboszcz zakazał zbiórki na WOŚP w kościele "ze względu na liczne kontrowersje"

Z kolei ksiądz Paweł Minta z parafii w Domachowie (woj. wielkopolskie) przekazał swoim parafianom, że "ze względu na liczne kontrowersje nie zgadza się na zbiórkę WOŚP na terenie przykościelnym". Proboszcz powiedział w rozmowie z portalem Gostyn24.pl, dlaczego zakazał zbiórki dopiero w tym roku.

- W jakimś sensie byłem stawiany wobec faktów. Nieraz było to na ostatnią chwilę i na to przyzwalałem - stwierdził ksiądz. Proboszcz poprosił, aby "już więcej nie drążyć tematu". Duchowny nie chciał wyjaśnić, co miał na myśli, gdy wspominał o "licznych kontrowersjach" wokół WOŚP. - Każdy może sobie odpowiedzieć sam albo poczytać w internecie. Nie zamierzam w tej kwestii nic więcej dopowiadać - oznajmił.