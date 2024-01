Polska Agencja Prasowa przekazała, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie Adama Bodnara. Prokurator generalny miał "przekroczyć uprawnienia" w związku z odwołaniem Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego. Działania ministra sprawiedliwości zostały nazwane "bezprawnymi".

Adam Bodnar "przekroczył uprawnienia"? Siedmiu zastępców Prokuratora Generalnego złożyło wniosek

"W dniu 13 stycznia 2024 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, poprzez podjęcie bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego" - brzmi komunikat, cytowany przez PAP.

Według doniesień Polsat News, śledztwo zostało wszczęte za sprawą wniosku złożonego przez wszystkich siedmiu zastępców prokuratora generalnego, nominatów Zbigniewa Ziobry. Są nimi: Beata Marczak, Robert Hernand, Krzysztof Urbaniak, Michał Ostrowski, Krzysztof Sierak, Tomasz Janeczek i Andrzej Pozorski. Zdaniem prokuratury Adam Bodnar działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Prokuratura dodała, że "śledztwo jest śledztwem własnym prokuratora", więc nie zostało powierzone żadnej ze służb.

Adam Bodnar odwołał Dariusza Barskiego. "Został wadliwie przywrócony do służby"

Przypomnijmy, że Adam Bodnar 12 stycznia podjął decyzję, że Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku. Wcześniej minister sprawiedliwości przekazał Barskiemu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby w 2022 roku zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. W efekcie oznacza to niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego.

- Nie można było powołać go skutecznie, skoro wadliwie został przywrócony do służby - stwierdziła mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska w rozmowie z Onetem. - Z jakiego powodu dopuszczono się powołania na podstawie nieobowiązującego przepisu? Czy to był ludzki błąd, czy zlekceważono obowiązujące przepisy? Tego nie wiem - stwierdziła. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Prawniczka o odwołaniu prokuratora krajowego. "Nie wiem, jak minister to wytropił".