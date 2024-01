Przerażona 72-latka uciekła do sąsiadów. Zaatakował ją syn

"Około godziny 8:40 policja dostała zgłoszenie do jednej z miejscowości wiejskich w gminie Ząbkowice Śląskie. Na miejscu interwencji policjanci zastali 72-letnią mieszkankę tej miejscowości z obrażeniami, której była udzielana pomoc przez sąsiadów. Policjanci przejęli od nich czynności ratunkowe do czasu przybycia pogotowia, następnie 72-latka została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich. Funkcjonariusze znaleźli ciało 42-letniego syna kobiety.

Zobacz wideo Czy kara śmierci ma sens? Kryminolog wyjaśnia i przedstawia perspektywę zabójców [Oskarżam. Kryminalny cykl Gazeta.pl]

Jak przekazała potem prokuratura, 42-latek zaatakował swoją matkę nożem w okolicach szyi i klatki piersiowej. Kobieta uciekła do sąsiadów. Syn zaatakowanej seniorki, jak wstępnie podali śledczy, odebrał sobie potem życie. W piątek odbędzie się sekcja zwłok 42-latka. Życiu kobiety nic nie zagraża, na razie nie została jeszcze przesłuchana.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [https://zwjr.pl/z-jakiego-powodu-tutaj-jestes] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.