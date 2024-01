Zespół do spraw rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości złoży dziś (wtorek, 23 stycznia) zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych. Decyzja ma związek z informacjami ujawnionymi przez Tomasza Kaczmarka, byłego agenta CBA.

- Spotykamy się tutaj, żeby złożyć pierwsze historyczne zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, byłych posłów pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika - ówczesnego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jego zastępcy. Jest to przestępstwo z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, które traktuje o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowych bądź osobistych - mówiła podczas wtorkowej konferencji prasowej Aleksandra Wiśniewska, posłanka KO i członkini zespołu. Za przestępstwo z podanego artykułu grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

- Panowie Kamiński i Wąsik pod pretekstem celów operacyjnych zorganizowali wyjazd do Wiednia dla funkcjonariuszy CBA w celu spędzenia czasu w domu publicznym. Te doniesienia o tych haniebnych, nikczemnych praktykach to tylko kolejny dowód na patologię systemu, który stworzyło państwo Prawa i Sprawiedliwości. Patologię, która doprowadziła nie tylko do korupcji politycznej i finansowej, ale również korupcji moralnej. Korupcji charakterów funkcjonariuszy państwa polskiego - zaznaczała Wiśniewska. Informacje ujawnione przez agenta Tomka omówiliśmy w poniższym artykule:

Dziennikarka Radia Zet Joanna Mąkosa opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające ostatnią stronę zawiadomienia podpisaną przez członków Zespołu ds. rozliczenia PiS. "Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik pod pretekstem wyjazdu służbowego (delegacji) w ramach działalności operacyjnej, ukryli de facto inną czynność, jaką było zorganizowanie wyjazdy rozrywkowo-wypoczynkowego dla podległych im służbowo funkcjonariuszy CBA, którzy w ten sposób uzyskali nieuprawnioną korzyść majątkową i osobistą" - czytamy w ostatnim fragmencie uzasadnienia.

Wcześniej zawiadomienie do prokuratury zapowiadał poseł Roman Giertych, szef Zespołu ds. rozliczenia PiS. "W związku z ujawnieniem przez b. agenta CBA informacji o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo tej służby na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy CBA w przyszłym tygodniu Zespół ds. rozliczenia PiS złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury" - przekazał 21 stycznia na platformie X.

O co chodzi w "aferze wiedeńskiej"? Agent Tomek ujawnił informacje o byłych szefach CBA

O tym, że pieniądze z funduszu operacyjnego miały zostać przeznaczone na wizyty w domu publicznym Tomasz Kaczmarek poinformował po raz pierwszy w programie TVN24. Były funkcjonariusz przekazał, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, ówcześni szefowie CBA, zlecili mu zabranie do Wiednia Grzegorza P. i Krzysztofa B., ich podwładnych zamieszanych w aferę gruntową.

- Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - relacjonował agent Tomek. - Za ich pobyt w domu publicznym, hotelach, za posiłki, alkohol płaciłem pieniędzmi z funduszu operacyjnego - podkreślał.