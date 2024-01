Czemu Kamiński trafił do szpitala? Znamy powód. Wiceministerka: Podyktowany koniecznością

"Gazeta Wyborcza" w poniedziałek 22 stycznia poinformowała, że po południu były poseł Mariusz Kamiński, który znajduje się w Areszcie Śledczym w Radomiu, został przewieziony do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w związku z niskim poziomem cukru i niskim tętnem będących efektem głodówki. W mediach pojawiały się plotki o rzekomym zatrzymaniu krążenia i reanimacji, okazało się to jednak nieprawdą. "Lekarze czekają na wyniki badań. Przygotowali też do podania kroplówki, jednak Mariusz Kamiński odmówił jej przyjęcia" - informował dziennik. Syn polityka mówił, że ojciec choruje na cukrzycę, twierdził też, że istnieją dwie opinie na temat stanu zdrowia Kamińskiego - jedna, że zagraża życiu, a druga, że stan jest dobry. Były poseł miał wrócić na noc do aresztu. Na temat jego stanu zdrowia we wtorek wypowiedziała się wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart.

Ejchart o wizycie Kamińskiego w szpitalu: Nie było zagrożenia życia

Ejchart we wtorek (23 stycznia) rano na antenie Polsat News przekazała, że wyjazd Kamińskiego do szpitala "był podyktowany koniecznością przeprowadzenia badań, których nie dało się przeprowadzić w więzieniu". - Nie było "tąpnięcia" jego stanu zdrowia, nie było zagrożenia życia - tłumaczyła i dodała, że politycy są pod ścisłą kontrolą lekarzy więziennych. O tym, że stan Kamińskiego nie zagraża jego życiu mówił też w poniedziałek doradca prezydenta Błażej Poboży w Telewizji Trwam. Po godz. 23 Kamiński miał wrócić do aresztu.

Tymczasem we wtorek syn Mariusza Kamińskiego opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przekazał, że rodzina otrzymała informację, iż zostanie wprowadzona procedura przymusowego dokarmiania. "Lekarz poinformował mojego ojca, że wybrana zostanie najbardziej niehumanitarna metoda za pomocą sondy przez nos, pomimo iż wyraził on zgodę na dokarmianie za pomocą kroplówki. Powiedział, że nie będzie negocjował w tej sprawie ze względu na poglądy polityczne mojego ojca. Może to powodować groźne dla zdrowia powikłania" - napisał Kacper Kamiński.

Kamiński i Wąsik w areszcie. Prowadzą protest głodowy

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wasik w grudniu zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Obaj od początku kwestionują orzeczenie, powołując się na prezydenckie ułaskawienie z 2015 roku, które zdaniem wielu nie miało mocy, bo zostało wydane przed prawomocnym wyrokiem. 9 stycznia posłowie zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim i trafili do Aresztu Śledczego w Radomiu i Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Obaj prowadzą głodówkę od 10 stycznia.