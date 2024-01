Andrzej Duda poinformował 11 stycznia o wszczęciu procedury ułaskawieniowej wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, polityków Prawa i Sprawiedliwości prawomocnie skazanych na dwa lata bezwzględnego więzienia za nadużycie władzy w tzw. aferze gruntowej. W związku z tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar musi przejrzeć kilkadziesiąt tomów akt sprawy, po czym przekazać je prezydentowi oraz wydać opinię ws. zasadności ułaskawienia. Cała ta procedura trwa. A prezydent nie zdecydował się 11 stycznia na akt łaski, co spowodowałoby natychmiastowe uwolnienie Kamińskiego i Wąsika.

PiS niecierpliwi się w sprawie Kamińskiego i Wąsika. "Bodnar się nie ugnie"

Andrzej Duda zdecydował się na procedurę opisywaną przez Kodeks postępowania karnego, chociaż mógłby również ułaskawić Kamińskiego i Wąsika na podstawie Konstytucji, z czego skorzystał już w 2015 roku. Wybór dłuższego procesu spotkał się z krytyką niektórych przedstawicieli PiS, którzy domagają się natychmiastowego uwolnienia polityków.

- Z punktu widzenia prezydenta procedura ułaskawieniowa, a nie samo proste ułaskawienie, było najbardziej racjonalnym, ale i bezpiecznym wyjściem. Ta propozycja na końcu może okazać się też najbardziej skuteczna i niepodważalna przez nikogo, czego koledzy z PiS-u chyba nie dostrzegają - tłumaczył decyzję prezydenta jeden z polityków PiS w rozmowie z Wirtualną Polską. Według tej argumentacji miałaby ona pozwolić Andrzejowi Dudzie uniknąć ryzyka, że ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika zostanie po raz kolejny zakwestionowane. Z tym że teraz, gdy zapadł prawomocny wyrok, prawdopodobieństwo, że ktoś zakwestionuje akt łaski wydany przez prezydenta RP, jest żadne.

- Duda postanowił uwolnić Maćka i Mariusza rękami Bodnara, ale może się przeliczyć, bo Bodnar się nie ugnie. No więc teraz będzie drugi i ostatni krok: Duda otrzyma papiery i ułaskawi naszych kolegów. I da do tego jakąś prawną wykładnię - dodawał inny rozmówca WP ze środowiska PiS. - Najważniejsze będzie to, że w końcu tak czy tak, ich ułaskawi. W odrębnej procedurze, zachowując twarz - zaznacza.

Same władze partii Jarosława Kaczyńskiego mają natomiast oczekiwać, że prezydent podejmie decyzję zaraz po otrzymaniu akt od ministra sprawiedliwości. - Naszym zdaniem prezydent poczeka na papiery od Bodnara i wtedy podejmie decyzję o ułaskawieniu. Niezależnie od tego, jaka będzie opinia ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Dla prezydenta ona i tak nie będzie wiążąca - mówił dziennikarzom polityk związany z władzami PiS.

Andrzej Duda czeka na dokumenty od Adama Bodnara. Kancelaria Prezydenta mówi o "sadyzmie"

W sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika niecierpliwi się środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem niektórych polityków stronnictwa częściowa odpowiedzialność spoczywa na prezydencie. Jak informowaliśmy, swoje niezadowolenie wobec działań Andrzeja Dudy zdradzał prezes partii Jarosław Kaczyński. - Mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu ich uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze rok może potrwać - mówił na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Członkowie PiS wciąż wyrażają zaniepokojenie, że głodówka zagraża życiu skazanych polityków. Media obiegła ostatnio informacja, że w poniedziałek wieczorem Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala cywilnego w Radomiu z powodu problemów zdrowotnych spowodowanych strajkiem głodowym. - Bodnar musi być tego świadomy. Jeśli coś się stanie, to on za to "beknie" - mówił jeden z posłów PiS dziennikarzom Wirtualnej Polski.

Niezadowolone z ministra sprawiedliwości ma być również środowisko Andrzeja Dudy. Pośród współpracowników prezydenta Dudy Adama Bodnara zaczęto nazywać otwarcie "sadystą". Panuje ponadto przekonanie, że minister celowo przedłuża procedurę ułaskawieniową. - Jeżeli Bodnar będzie dalej to złośliwie przeciągał, to będziemy go atakować codziennie. Minister już dawno mógł przesłać dokumentację, ale tego nie robi. Pastwi się nad Kamińskim i Wąsikiem - mówił Gazeta.pl jeden z rozmówców z Pałacu Prezydenckiego. Więcej na ten temat w poniższym artykule:

Sam minister Bodnar podkreślał jednak, że nie opóźnia celowo procesu. Zaznaczał, że potrzebuje kilku dni na zaznajomienie się z aktami sprawy Kamińskiego i Wąsika, które wpłynęły do niego 15 stycznia, by móc wydać opinię. We wtorek (23 stycznia) wiceministerka sprawiedliwości Maria Ejchart zapewniała, że dokumenty z opinią w sprawie Wąsika i Kamińskiego trafią do prezydenta w najbliższym czasie. "Nawet dzisiaj, najdalej jutro". - Przygotowanie takiej opinii zajmuje czas. Na pewno nie jest tak, że pan profesor Adam Bodnar przetrzymuje dokumenty - zapewniała Maria Ejchart.