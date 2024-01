Gwałtowne ocieplenie, IMGW ostrzega. Zbliżają się aktywne fronty, będzie niebezpiecznie

Wtorkowy poranek przywitał nas przewagą temperatury powyżej zera stopni. Najcieplejsza okazała się Ustka (woj. pomorskie), gdzie termometry wskazały blisko 6 st. C. Najniższą temperaturę odnotowano w Krośnie (woj. podkarpackie), gdzie pomiary wskazały nieco ponad -1 st. C. Podział na zimne południe i ciepłą północ ma zatrzeć się w ciągu dnia.

Pogoda na wtorek. Opady deszczu w niemal całym kraju. Czy nadchodzi już wiosna?

W najnowszych prognozach pogody wtorek jawi się jako pochmurny i deszczowy dzień. Termometry wskażą od 8 st. C na północnym zachodzie, przez 6 st. C na zachodzie, 5 st. C w centrum, na północy i w regionach południowych, po od 4 do 3 st. C na wschodzie.

W całym kraju wystąpią opady deszczu, których intensywność będzie mniejsza na obszarach wschodnich i centralnych. Na północnym zachodzie możliwy jest deszcz ze śniegiem, a w północnym pasmie górskim - sam śnieg. W całym kraju odczuwalny stanie się silny wiatr, który na nizinach może osiągnąć prędkość do 60 km/h. W nocy początkowo popada jedynie na wschodzie, później jednak od zachodu dotrą do nas aktywne fronty, które sprowadzą intensywne opady deszczu, śniegu i deszczu ze śniegiem.

Nowe ostrzeżenia IMGW. Prognozowany silny wiatr do 70 km/h i gwałtowne roztopy

W związku z prognozowanym silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla dziewięciu nadmorskich powiatów. Żywioł może osiągnąć prędkość do 70 km/h w powiecie:

kamieńskim,

gryfickim,

kołobrzeskim,

koszalińskim,

sławieńskim,

słupskim,

lęborskim,

wejherowskim,

puckim.

Alert obowiązuje we wtorek w godz. od 11 do 18. Z powodu dodatniej temperatury za dnia i coraz wyższych wartości na termometrach w nocy IMGW przestrzega także przed roztopami. Na ich intensywność mogą wpłynąć także regularne opady deszczu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w sześciu województwach:

warmińsko-mazurskim,

pomorskim,

podlaskim,

północnej części mazowieckiego,

na południowych krańcach opolskiego i dolnośląskiego.

Zagrożenie gwałtownymi roztopami dotyczy głównie wtorku, choć w niektórych regionach odwilż może trwać aż do czwartku.