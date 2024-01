Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. "Intensywna aktywność lotnictwa Rosji". Uruchomiono procedury

"Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego, który opublikowano we wtorek rano.

Wojsko podkreśliło, że "uruchomiło" polskie i sojusznicze lotnictwo, a sytuacja jest stale monitorowana.

Ukraiński sztab: W ciągu ostatniej doby 68 starć bojowych

Ukraińskie władze informują, że we wtorek rano w Kijowie słychać było głośne eksplozje. Według władz miasta związane jest to z działaniem obrony powietrznej. Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Popko zaapelował, by mieszkańcy miasta pozostali w schronach dla własnego bezpieczeństwa. "W wyniku uderzenia rakietowego w rejonie Światoszyńskim: zapaliły się zaparkowane samochody, uszkodzone zostało przedszkole i budynek mieszkalny. Jedna osoba jest ranna. Służby ratunkowe są w drodze na miejsce zdarzenia. Alarm przeciwlotniczy nie ustaje. Zostań w schronie!" - apeluje.

W ciągu minionej doby na terytorium Ukrainy doszło do 68 starć bojowych. Rosjanie przeprowadzili 3 uderzenia rakietowe, 65 bombardowań i 56 ostrzałów z artylerii. W nocy na obwód charkowski spadły 4 rakiety. Obrona przeciwlotnicza strąciła też kilka dronów, lecących na Kijów. Według informacji ukraińskiego sztabu pod ogniem znalazło się ponad 140 miejscowości w obwodach czernihowskim, sumskim, ługańskim, donieckim, a także w okolicy Zaporoża, Dniepropietrowska, Chersonia i Mikołajowa. Zacięte walki toczą się w okolicy Awdijiwki, gdzie Ukraińcy odparli wczoraj 10 ataków Rosjan, a także pod Marjinką, gdzie doszło do ponad dwudziestu starć. Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia w 8 rejonów koncentracji wojsk rosyjskich. Wojska rakietowe zniszczyły rosyjski punkt dowodzenia, baterię dział i stację radiolokacyjną.

