Mariusz Kamiński został przewieziony z aresztu do cywilnego szpitala

Z informacji "Wyborczej" wynika, że były poseł PiS trafił do szpitala w związku z niskim poziomem cukru i niskim tętnem, które są efektem głodówki. Kamiński prowadzi ją od chwili, kiedy trafił do aresztu. Wbrew plotkom rozprowadzanym w mediach społecznościowych, u polityka nie doszło do zatrzymania krążenia i nie prowadzono reanimacji.

Byłego szefa CBA przewieziono na SOR Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Jego stan określany jest jako stabilny, nie wiadomo, czy zostanie tam na noc.

Niebawem podamy więcej informacji.