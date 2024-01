"Gang nastolatków" terroryzuje klientów galerii handlowej w Poznaniu. Niemal 2 tys. zgłoszeń

Lokalne media donoszą o niepokojących incydentach, do jakich ma dochodzić w galerii handlowej Posnania. Agresywni nastolatkowie mają terroryzować klientów i pracowników, zaczepiając ich, wszczynając bójki, wyzywając i dopuszczając się kradzieży.

Poznań. Nastolatkowie terroryzują klientów i pracowników galerii Posnania

Sierż. szt. Łukasz Paterski z policji w Poznaniu przekazał w poniedziałek, że funkcjonariusze podejmują wszelkie działania, aby osoby przebywające na terenie galerii i w jej pobliżu czuły się bezpiecznie. - Dlatego też wspólnie z administratorem centrum handlowego policjanci z Nowego Miasta już podjęli działania, które mają na celu poprawić poczucie bezpieczeństwa - powiedział Paterski, którego cytuje m.in. epoznan.pl, i dodał, że chodzi o większą liczbę patroli.

- W związku z liczbą zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, informujemy, że od początku roku, policjanci otrzymali pięć zgłoszeń z prośbą o interwencje na terenie wskazanego centrum handlowego - przekazał. - Prosimy wszystkie osoby, które zauważą coś niepokojącego, aby poinformować o tym policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - zaznaczył funkcjonariusz. Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa internauci w okolicach galerii Posnania nanieśli w ostatnich dniach niemal 2000 zgłoszeń.

Nastolatkowie mają żądać między innymi od klientów i pracowników galerii handlowej pieniędzy, zakupów i telefonów. Zdaniem świadków mają oni około 13-15 lat. Młodzi mają także być wulgarni, zastraszać innych, a także spożywać alkohol i narkotyki. - Usiadłyśmy na ławce przy fontannie. Podeszło do nas 8 chłopców, na oko może 10-15 lat. Spytali, czy mamy papierosa, odpowiedziałyśmy, że nie i poprosiłam, żeby odeszli. Zaczęły się wyzwiska i groźby. Podbiegła też ich koleżanka i napluła nam pod nogi. Zwróciła uwagę, że mamy zwracać się z szacunkiem do jej szefów gangu - relacjonowała w rozmowie z portale w poznaniu.pl pani Ania.

Dyrekcja galerii handlowej: Współpracujemy z policją w zakresie prewencji

Do sprawy odniosła się dyrekcja Posnanii. "Centra handlowe są miejscami otwartymi, demokratycznymi, cieszącymi się dużym zainteresowaniem młodzieży, co niesie za sobą pewne wyzwania generowane przez część tej grupy. Współpracujemy z policją w zakresie prewencji, co skutkuje tym, że Posnania jest obiektem bezpiecznym" - przekazał Marek Ćwiek w oświadczeniu. Jak przekazał od początku roku do 20 stycznia "zostało zanotowanych sześć sytuacji z udziałem osób nieletnich, które wymagały interwencji rodziców bądź odpowiednich służb". Kierownictwo galerii podkreśliło, że "monitoruje sytuację związaną z bezpieczeństwem na terenie swojego obiektu, postępując zgodnie z wypracowanymi procedurami".

Potrzebujesz pomocy lub jesteś świadkiem przemocy? W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie zadzwoń na numer 997 lub 112. Policja zaznacza, że naniesienie zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństw nie jest tożsame ze zgłoszeniem prośby o interwencję.