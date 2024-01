Jarosław Jakimowicz miał nazwać aktywistę "lewackim kmiotem". Jest zawiadomienie do prokuratury

Na początku stycznia Maciej Rauhut zwrócił się do Telewizji Polskiej z prośbą o informację, jakie wynagrodzenie za role "ekspertów" otrzymywali m.in. Maciej "Wujek Samo Zło" Gnatowski, Jan Pietrzak, Marcin Najman i Jarosław Jakimowicz.

Na ruch aktywisty miał zareagować Jarosław Jakimowicz - pisze Noizz. Miał nazwać Rauhuta "lewackim kmiotem", "chorym psychicznie" i "nienormalnym". "Podjąłem ważny krok w obronie godności osobistej i walki z nietolerancją. Złożyłem zawiadomienie do prokuratury w związku z obraźliwymi słowami Jarosława Jakimowicza" - poinformował aktywista w instagramowym wpisie. "Takie słowa są nie do zaakceptowania" - dodał.

Ujawniono zarobki Jakimowicza. "Jego wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem"

Kilka dni temu dziennikarz śledczy Piotr Krysiak poinformował, że dotarł do informacji nt. zarobków Jakimowicza. "Jego wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem i wymiocinami na wrogów politycznych" - stwierdził.

"Jarosław Jakimowicz zarobił prawie dwa miliony w 3,5 roku. Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego" - napisał dziennikarz. Jak ustalił, w 2020 roku zarobił dzięki pracy w TVP ponad 204 tysiące złotych. Rok później kwota ta wzrosła do 363 600 złotych, a w 2022 roku wyniosła 473 400 złotych.

Jarosław Jakimowicz został zwolniony z Telewizji Polskiej w połowie 2023 roku. Za okres od stycznia do czerwca 2023 roku otrzymał niemal 234 tysiące złotych.

Kim jest Maciej Rauhut?

O Macieju Rauhucie zrobiło się głośno, kiedy przyszła do niego policja po tym, jak udostępnił na Facebooku wpis zachęcający do udziału w proteście Strajku Kobiet. - Na komputerze właśnie trwa lekcja polskiego. Nagle walenie do drzwi, otwieram. Wpada do mnie do domu dwóch wielkich, smutnych panów. To policjanci, a jeden z nich to zastępca komendanta. Pohukują na mnie, krzyczą, mówią, że pójdę na cztery lata do poprawczaka, a potem na cztery lata do pudła. Osiem lat za kratkami to jednak sporo z perspektywy 14-latka - opowiadał wówczas podczas konferencji Lewicy.

W sierpniu 2022 roku informowaliśmy, że aktywista wygrał z ojcem Tadeuszem Rydzykiem proces o nieudostępnienie informacji publicznej nt. państwowych źródeł finansowania jego fundacji. Maciej Rauhut wnioskował do Lux Veritatis o przedstawienie informacji o tym, które instytucje i w jaki sposób przekazywały fundacji ojca Tadeusza Rydzyka pieniądze. Ta jednak tego nie zrobiła i sprawa trafiła do sądu. Po przegranym procesie redemptorysta powinien nie tylko pokryć koszty sądowe, lecz także udzielić informacji. Rydzyk podjął jednak decyzję o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od niekorzystnego dla siebie wyroku.

