Wiosenna pogoda może niebawem pojawić się w Polsce. Według doniesień synoptyków z portalu dobrapogoda24.pl na początku tygodnia w północno-zachodniej Europie pojawi się wichura niesiona przez cyklon Iris, będący w pełni rozwiniętym orkanem Isha. Spowoduje to adwekcję ciepłego powietrza i odwilż.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego niedźwiedzie schodzą do siedzib ludzkich? Sami jesteśmy sobie winni

Pogoda. Wiosna zmierza do Polski. Orkan Isha przyniesie odwilż

Synoptycy przewidują, że w poniedziałek 22 stycznia wiatr na południu Polski i w rejonach podgórskich może osiągnąć w porywach 70-100 km/h. Natomiast w górach nawet do 100 km/h. To będzie wietrzny dzień również dla mieszkańców północy kraju w rejonach wybrzeża, gdzie porywy wyniosą 60-90 km/h. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w kotlinach karpackich, 0 stopni na wschodzie, około 3 stopnie w centrum, do 7-9 stopni na zachodzie.

Między 22 a 23 stycznia przez Polskę przejdzie front atmosferyczny z zachodu i północnego zachodu Europy. Przyniesie on miejscami przelotne opady deszczu i lokalny śnieg lub deszcz ze śniegiem. Lokalnie w północnej części Polski niewykluczone są burze. Temperatura we wtorek wyniesie na zachodzie około 7 stopni, a w centrum około 3 stopnie. Najchłodniej będzie tego dnia na wschodzie oraz w kotlinach karpackich, gdzie termometry wskażą około 0 stopni. Wiatr może być słabszy, okresami umiarkowany, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Synoptycy wiedzą, kiedy będzie najcieplej. Termometry wskażą powyżej 10 stopni

Według doniesień portalu fanipogody.pl najcieplejszym dniem tego tygodnia może być środa, kiedy temperatura wzrośnie nawet powyżej 10 stopni Celsjusza. Podobnego zdania są synoptycy z IMGW, których prognoza pogody przewiduje, że termometry wskażą od 3 do 5 stopni Celsjusza na wschodzie, około 7 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodzie. W Polsce ponownie pojawi się dość silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Na wschodzie może osiągać w porywach do 65 km/h, a na przeważającym obszarze kraju do 75 km/h. Synoptycy przekazali, że najsilniejszych porywów można spodziewać się nad morzem, gdzie wyniosą one nawet do 100 km/h. Niewykluczone są lokalne opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem oraz śniegu.