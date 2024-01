Sprawę prawdopodobnego przywłaszczenia mienia w Polskim Radiu Szczecin opisał Pressserwis. Za zabranie drogiego sprzętu firmowego ma być odpowiedzialny były redaktor naczelny Tomasz Duklanowski. Ten sam, który w celach politycznych opublikował informację, umożliwiającą zidentyfikowanie ofiary prawomocnie skazanego pedofila. Chłopiec ten, 16-letni syn posłanki PO Magdaleny Filiks, popełnił samobójstwo. Duklanowski złożył wypowiedzenie pod koniec listopada ubiegłego roku.

Radio Szczecin. Były redaktor naczelny miał przywłaszczyć sobie sprzęt. Jest zawiadomienie do prokuratury

- Chodzi m.in. o laptop z oprogramowaniem i dwa telefony. Tomasz Duklanowski zabrał nawet pilota do bramy. Łączna wartość przywłaszczonych przez niego przedmiotów ruchomych wynosi 17,8 tys. zł - relacjonował w rozmowie z Presserwis mec. Rafał Wiechecki, pełnomocnik Polskiego Radia Szczecin.

Dowodem w sprawie byłego redaktora naczelnego mają być pokwitowania zobowiązujące go do oddania zabranych rzeczy. - Półtora miesiąca po komisyjnym stwierdzeniu ich braku i braku odpowiedzi na wysłane pocztą wezwanie do ich zwrotu, musieliśmy złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 284 par. 2 Kodeksu karnego - poinformował Wiechecki. Według wspomnianego przepisu kara za przywłaszczenie mienia może wynieść od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zdaniem mecenasa Wiecheckiego Duklanowski "ma do sprawy podejście lekceważące". W dodatku kara więzienia to nie jedyne konsekwencje, jakie grożą byłemu redaktorowi naczelnemu Polskiego Radia Szczecin. Mężczyzna miał nie wywiązać się ze swoich obowiązków, które wynikały z formy jego zatrudnienia. - Radio Szczecin może domagać się odszkodowania za straty z tego tytułu - ocenił Wiechecki.

Duklanowskiemu grozi "cały szereg zarzutów". Mają związek z tekstem o skazanym pedofilu

Jakby tego było mało Duklanowski był odpowiedzialny za tekst o Krzysztofie F. Mężczyzna, który został skazany za pedofilię, był współpracownikiem marszałka woj. zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Artykuł redaktora naczelnego ukazał się pod koniec grudnia 2022 roku. Zawierał on informacje, które były na tyle szczegółowe, że umożliwiły identyfikację ofiary. Duży nacisk w tekście autor położył również na postać skazanego, w taki sposób, by powiązać go z prominentnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Zdaniem mecenasa publikacja może pociągnąć za sobą "cały szereg zarzutów". Nie wiadomo także, jak Duklanowski wszedł w posiadanie wrażliwych danych ze śledztwa, skoro proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, właśnie po to, by chronić nieletnie ofiary.