Nowy serwis informacyjny TVP podobny do "Wiadomości"? Część Polaków nie widzi różnicy [SONDAŻ]

Miesiąc temu, 21 grudnia 2023 roku, wyemitowano pierwszy odcinek nowego serwisu informacyjnego TVP "19.30". Ogólnopolski Panel Badawczy na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził badanie, w którym zapytano 1071 osób o to, jak oceniają następcę dotychczasowych "Wiadomości".

Widzowie ocenili "19.30" w TVP. Niektórzy Polacy nie widzą różnicy

Wśród osób, które uczestniczyły w badaniu, jedynie 671 oglądało nowy serwis informacyjny TVP. 46 procent z nich stwierdziło, że jest on lepszy niż "Wiadomości". 27 procent ankietowanych uznało przeciwnie, czyli, że program ten jest gorszy. Co ciekawe, aż 12 procent badanych odpowiedziało, że nie widzi różnicy pomiędzy serwisami, a co za tym idzie, że "19.30" jest dokładnie taka sama, jak "Wiadomości". 15 procent badanych stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Oglądalność "19.30" spada z tygodnia na tydzień

W ubiegłym roku 21 grudnia doszło do zmiany w ramówce TVP. Miejsce dotychczasowych "Wiadomości" zastąpił serwis informacyjny "19.30". Pierwszą emisję programu, który poprowadził Marek Czyż, obejrzało średnio 4,29 mln Polaków. Wraz z upływem czasu oglądalność serwisu znacząco spada.

Jak poinformował serwis Wirtualnemedia.pl, średnia widownia programu, który równocześnie można oglądać na antenie TVP1, TVP Polonia i TVP Info w okresie od 29 grudnia ub.r. do 14 stycznia 2024 roku wyniosła 2,10 mln osób (1,71 mln w TVP1, 318 tysięcy w TVP Info i 68 tysięcy w TVP Polonia). Dla porównania w okresie od 1 do 19 grudnia 2023 roku, kiedy w mediach publicznych emitowano "Wiadomości" program ten na wszystkich stacjach oglądało łączenie 2,72 mln widzów (1,86 mln osób w TVP1, 833 tysiące w TVP Info i 32 tysiące w TVP Polonia).