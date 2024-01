Marcin Wolski nie chce współpracować z TV Republika? "Zyskałem pewną wolność"

Na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy z TVP zniknęło wiele znanych twarzy. Wśród nich znalazł się Marcin Wolski, prowadzący program "W tyle wizji", który emitowany był na antenie TVP Info. Dziennikarz przeniósł się na platformę YouTube, gdzie rozpoczął cykl felietonów podpisanych "Marcin Wolski przedstawia moje pięć groszy".

Marcin Wolski nie wróci do TVP Info? "Nie jest prawdą, że Polacy są narodem agresywnym, a hejtu praktycznie nie doświadczam"

Choć z formatu "W tyle wizji" zrezygnowano po ponownym uruchomieniu TVP Info, w ramówce znalazło się miejsce na podobny program zatytułowany "Polityka na deser". Poza wspólną tematyką oba tytuły łączy występowanie w nich Doroty Łosiewicz, Stanisława Janeckiego i Krzysztofa Feusette. W ramówce zabraknie jednak Marcina Wolskiego, który w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przyznał, że nie otrzymał od producentów propozycji dołączenia do programu. - Gdybym jednak nawet otrzymał propozycję, to zdecydowanie bym ją odrzucił. Pojawiały się także pomysły, by ten program pojawił się w TV Republika, ale również nie jestem tym zainteresowany - zaznaczył.

Wolski przyznał, że "coś w nim pękło". - Choć nie zmieniłem poglądów, jestem nadal centroprawicowym konserwatystą, ale nie zamierzam służyć żadnej organizacji czy instytucji medialnej - stwierdził.

- W konsekwencji ostatnich wydarzeń zyskałem pewną wolność, którą bardzo sobie cenię. Jako niezależny publicysta działam aktywnie na kanale na YouTube. Ku mojemu zdumieniu obserwuję podobne zjawisko jak w przypadku Republiki - spory wzrost zainteresowania moim kanałem. (...) Do tego możliwość korespondencji z ludźmi, która jest bezcenna. Przeczytałem wiele miłych komentarzy i nie jest prawdą, że Polacy są narodem agresywnym, a hejtu praktycznie nie doświadczam - tłumaczył Wolski.

Wolski o mediach publicznych za czasów PiS: Stworzyliśmy propagandę na gorszym poziomie niż lata 70.

Jak informowaliśmy wcześniej, w październiku ubiegłego roku dziennikarz publicznie wyraził krytyczną opinię na temat funkcjonowania mediów publicznych. - Zaoferowaliśmy temu społeczeństwu więcej, niż ono mogło sobie zamarzyć. Stworzyliśmy państwo naszych marzeń. I stworzyliśmy - przepraszam, mówię to jako współwinny - propagandę na gorszym poziomie niż lata siedemdziesiąte. Osiemdziesiątych nie pamiętam - ocenił podczas dyskusji Klubu Ronina na temat wyniku wyborów parlamentarnych.