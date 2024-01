Wielka akcja oburzonych katolików. Sparaliżowali pracę wydawnictwa. "Bluźnierczy atak"

"Powstrzymaj to bluźnierstwo! Skandaliczna książka wyd. Prószyński Media" - grzmią autorzy petycji zamieszczonej na stronie kampanii Polska katolicka, nie laicka. To inicjatywa Fundacji Instytut ks. Piotra Skargi, która to z kolei ma związki z Ordo Iuris. Think tank zrzeszający ultrakonserwatywnych prawników został powołany do życia właśnie przez Fundację Instytut ks. Piotra Skargi.

REKLAMA

Zobacz wideo Niedźwiedzie potrzebują starych drzew. Bez nich nie mogą gawrować

Protesty ws. "bluźnierczej książki". "Atak na chrześcijaństwo"

Petycja dotyczy wydanej w listopadzie ubiegłego roku książki prof. Ireneusza Ziemińskiego i Artura Nowaka "Chrześcijaństwo. Amoralna religia". Na stronie Polska katolicka, nie laicka czytamy, że pozycja "w oburzający sposób uderza w naszego Pana Jezusa Chrystusa, przedstawiając Go jako gardzącego kobietami, mówiącego językiem nienawiści czy wreszcie wzbudzającego lęk". "Książka ta jest kolejnym bluźnierczym atakiem na chrześcijaństwo. Są to zbyt ważne i fundamentalne sprawy, żeby oburzyć się i nic więcej z tym nie zrobić" - twierdzą inicjatorzy akcji. W samej petycji skierowanej do prezesa wydawnictwa Prószyński Media pojawia się zaś żądanie "natychmiastowego odwołania tej publikacji". W tym momencie (21 stycznia) pod petycją podpisało się ponad 18 tys. osób.

Wielki protest katolików przeciwko książce. Maile uniemożliwiały prace wydawnictwa

Jak się okazuje, w ramach protestu do wydawnictwa wysyłane były maile. Jak informuje nas rzeczniczka prasowa Prószyńskiego, wiadomości było tak dużo, że nie dało się pracować. "Nasi informatycy musieli wyłączyć odbieranie poczty z adresu kontakt@polskakatolicka.pl, szczególnie, że przychodziły na kilka adresów, uniemożliwiając pracę" - informuje Gazeta.pl. "Tak więc faktycznie, możliwe, że jest tych protestów ponad 18 tysięcy. Wiemy, że protesty nadal są wysyłane. Informatycy zbierają raport" - dodaje. Wysyłanie maili to kolejna forma protestu w związku z książką Nowaka i Ziemińskiego. Wcześniej pod siedzibą wydawnictwa grupki ludzi odmawiały różaniec.

W listopadzie o krytyce książki rozmawialiśmy z jej autorami. - To nic złego, że ludzie się modlą. Problem w tym, że modlą się, aby przebłagać Boga, jakby był urażony naszą książką. Tu dotykamy rdzenia chrześcijaństwa, ale też islamu czy judaizmu, religie te bowiem ukazują Boga, którego łatwo obrazić, wobec czego wierni czują się w obowiązku wynagrodzić mu zniewagę. Ludzie, którzy modlili się pod wydawnictwem, właśnie to robili - przepraszali Boga za książkę, która w ich przekonaniu jest bluźniercza - komentował prof. Ziemiński.