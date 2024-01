Corvin namiesza w pogodzie. Zima na chwilę nas opuści. Nadchodzi ocieplenie

Według zapowiedzi synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w najbliższych dniach możemy się spodziewać istotnych zmian w pogodzie. Po ostatnich mroźnych dniach do Polski napłynie znaczne ocieplenie. Do kiedy potrwa?

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego niedźwiedzie schodzą do siedzib ludzkich? Sami jesteśmy sobie winni

Corvin namiesza. Do Polski napływa ocieplenie

Według zapowiedzi synoptyka tvnmeteo.pl Daniela Kowalczyka od 18 stycznia na pogodę w Polsce wpływa wyż Corvin. To on przyniesie do Polski wyższą temperaturę i lokalne rozpogodzenia. Jednak opady śniegu, silny mróz i porywisty wiatr mogą się utrzymać na przeważającym obszarze kraju jeszcze 21 stycznia. Porywy wiatru będą silne zwłaszcza na wybrzeżu. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane i duże.

"W dzień temperatura od -2 st. C na wschodzie do 1 st. C na zachodzie, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich około 3 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, początkowo na wschodzie, a po południu nad morzem także dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni" - przekazali w komunikacie synoptycy IMGW.

Jak podali synoptycy, w Polsce wschodniej na ogół pochmurna pogoda przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. "Na północnym zachodzie przeważnie obojętne warunki biometeo, wraz ze spadkiem ciśnienia, wzrostem porywistości wiatru wieczorem pogorszą się do niekorzystnych" - czytamy w komunikacie.

W nocy miejscami mogą wystąpić opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południu kraju pojawi się marznąca mżawka, która będzie powodować gołoledź. "Noc będzie mroźna, na północnym wschodzie temperatura lokalnie spadnie do -15 st. C" - czytamy.

Pogoda. Kolejny tydzień zimy będzie ciepły i mokry

Od początku przyszłego tygodnia do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. Pojawią się opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na północy silny wiatr, który w porywach może osiągać nawet 90-95 km/h. Od 22 stycznia temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia. Natomiast noce nadal będą mroźne.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże na przeważającej części kraju, na wschodzie pojawi się deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. Według synoptyków w dzień temperatura może wynieść od 0 st. C na wschodzie do 7 st. C na zachodzie. "Wiatr będzie dość silny, nad morzem nawet bardzo silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru do 70 km/h, na obszarach podgórskich do 80 km/h, a nad morzem do 90-95 km/h" - przekazali synoptycy IMGW.

Duże zachmurzenie pojawi się również 23 stycznia a wraz z nim opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach możliwe intensywne opady samego śniegu. Na zachodzie i nad morzem termometry wskażą w ciągu dnia od 0 st. C do 5 st. C. Wiatr nieco osłabnie. Jak zapowiedzieli synoptycy, "prognozowana największa suma opadu w przyszłym tygodniu może wystąpić w środę 24 stycznia i osiągnąć do 20 mm na południowym zachodzie kraju".

Wówczas Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego układu niżowego. Deszcz ze śniegiem pojawi się na północnym wschodzie, natomiast na południowym wschodzie możemy się spodziewać marznącego deszczu oraz gołoledzi. "Temperatura w dzień od 2 st. C na północnym wschodzie, około 7 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr dość silny i silny, nad morzem bardzo silny, w porywach do 80 km/h, a nad morzem do 90-95 km/h, zachodni i południowo-zachodni" - czytamy w komunikacie IMGW.