Niż Helga w natarciu. W Warszawie trwa akcja ALFA. IMGW ostrzega przed zamieciami śnieżnymi

"W stolicy intensywny opad śniegu, do tego silne podmuchy wiatru. To warunki, kiedy ogłaszamy akcję ALFA. Na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie, pracuje maksymalna liczba pojazdów przeznaczona do tego typu działań, czyli 170" - przekazał Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa.

Przedsiębiorstwo komunalne przekazało w komunikacie, że "na chodnikach są bez przerwy ekipy, które odgarniają śnieg i posypują je piaskiem. "Obsługujemy 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych. Wszystko to dla waszego bezpieczeństwa" - czytamy.

Helga nawiedziła Polskę. IMGW ostrzega przed zawiejami i oblodzeniem

Wcześniej IMGW ostrzegało przed Helgą, niżem, który przynosi porywisty wiatr, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Michał Ogrodnik, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że w zasięgu niżu znajdują się północna oraz północno-wschodnia część Polski. Na Pomorzu do godzin popołudniowych miejscami możliwe są jeszcze intensywne opady śniegu, a lokalnie wiał będzie dość silny wiatr osiągający w porywach do 85 kilometrów na godzinę, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W godzinach wieczornych nastąpić ma obniżenie temperatury i na wielu drogach w kraju może być ślisko. Chodzi przede wszystkim o Pomorze, północny wschód kraju, a także lokalnie centrum Polski. Może mieć miejsce zamarzanie mokrych powierzchni dróg i chodników, a warunki do jazdy miejscami mogą być trudne.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe dla kilkunastu województw. Alerty dotyczą silnego wiatru, zawiei i oblodzenia. "Trudne warunki na drogach w północno wschodniej części kraju. Jest ślisko i wietrznie, zachowajmy ostrożność" - apeluje Instytut na portalu X. Wcześniej przed trudnymi warunkami na drogach ostrzegała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.