Do zdarzenia doszło w piątek rano. Jak informuje pomorska policja, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na Drodze Wojewódzkiej 235 w miejscowości Zbeniny. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 54-letni mieszkaniec gminy Chojnice, który kierował volkswagenem golfem, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej ciężarówce. Doszło do zderzenia. Kierujący golfem oraz trzej pasażerowie trafili do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego niedźwiedzie schodzą do siedzib ludzkich? Sami jesteśmy sobie winni

Zbeniny. Zabrakło skali w alkomacie. Pijany kierowca zderzył się z ciężarówką

"Mundurowi zbadali alkomatem stan trzeźwości kierowcy golfa. Policyjny alkomat pokazał maksymalną swoją wartość, czyli 4 promile, z informacją, że wartość może być wyższa. Z uwagi na to została zabezpieczona jego krew do badań laboratoryjnych oraz zatrzymane prawo jazdy" - podaje w komunikacie pomorska policja.

"Pracujący na miejscu funkcjonariusze sporządzili oględziny pojazdów. Policyjny technik zrobił zdjęcia, wykonał szkic sytuacyjny oraz zabezpieczył ujawnione na miejscu ślady, które mogą okazać się pomocne w ustaleniu bliższych okoliczności wypadku. Teraz mundurowi będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia" - informuje komenda. Policja podaje, że mężczyźnie może grozić "kilka lat pozbawienia wolności".