Zwłoki przed komisariatem w Częstochowie. Trwa śledztwo, policja prosi o pomoc

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Około godziny 2:40 w nocy wychodzący z komisariatu w Częstochowie przy ulicy Bór 14 policjanci zauważyli leżące przed budynkiem ciało mężczyzny. Mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na miejsce natychmiast wezwano również służby medyczne, które po przybyciu przejęły akcję ratowniczą. Niestety, życia 53-letniego mieszkańca Częstochowy nie udało się uratować.

Częstochowa. Zwłoki mężczyzny przed komisariatem. Trwa śledztwo

Policjanci i Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny. Jak czytamy w komunikacie, na miejscu nie stwierdzono żadnych widocznych obrażeń na ciele. Obecny na miejscu prokurator zadecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok celem wyjaśnienia przyczyny zgonu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło między godziną 1:00 a 2:40. W tym czasie nikt nie wchodził do komisariatu, ani go nie opuszczał. Zmarły zamieszkiwał w mieszkaniu przy ulicy Bór 11.

"Mężczyzna dzisiejszej nocy ani wcześniej nie zgłosił się na komisariat, nie figurował w policyjnych bazach danych, nie był legitymowany, policjanci nie wykonywali z nim żadnych czynności, a w jego mieszkaniu nie zgłaszano żadnych interwencji. Komisariat nie posiada monitoringu zewnętrznego. W najbliższym otoczeniu komisariatu nie ujawniono żadnych kamer. Policjanci ustalają, czy najbliższy monitoring miejski lub inne kamery zarejestrowały mężczyznę. Ustalają również, czy w ostatnim czasie była mu udzielana pomoc medyczna" - podkreśla policja i dodaje:

Policjanci proszą o kontakt osoby mające jakąkolwiek wiedzę na temat okoliczności, które doprowadziły do śmierci 53-letniego mężczyzny lub widziały go przed ujawnieniem zwłok. Telefon całodobowy: 47 858 12 11 lub 47 85 812 55.

