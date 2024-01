Jarosław Kulczycki 17 stycznia w wieczornym programie informacyjnym na antenie TVP Info rozmawiał z pastorką Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. Moniką Zuber. Pastorka wypowiedziała się na temat antykoncepcji.

Pastorka mówiła o antykoncepcji na antenie TVP Info. "To musi być szok dla wyznawców PiS"

Prowadzący na początku rozmowy zapytał pastorkę, jakie jest stanowisko Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ws. antykoncepcji. - Etyka ewangelicka nie tylko mojego kościoła, ale ogólnie tradycji ewangelickich jest jasna, że traktujemy antykoncepcję jako osiągnięcie medycyny, które pomaga w planowaniu rodziny i jest niesamowitym krokiem do przodu, jeżeli chodzi o prawa produkcyjne kobiet - odpowiedziała pastorka.

- Dla nas prawa kobiet są prawami człowieka i są one szalenie ważne też, jeżeli chodzi o kwestie etyki ewangelickiej. Więc antykoncepcja jak najbardziej w planowaniu rodziny. Pamiętajmy, że antykoncepcja nie jest tylko do planowania rodziny, często jest lekiem w wielu innych problemach ginekologicznych - dodała ksiądz Monika Zuber.

Pastorka wypowiedziała się również na temat antykoncepcji awaryjnej. - My przede wszystkim słuchamy ginekologów. Jeżeli ginekolodzy twierdzą, że to jest zdrowe, że nie szkodzi to, jak najbardziej nie mamy tu żadnego "ale". Nie dochodzi do żadnej sytuacji, jaką byśmy nazwali "poronną", nie dochodzi do zapłodnienia i to jest, myślę kluczowe - stwierdziła ks. Zuber.

Pastorka zwróciła też uwagę, że antykoncepcja awaryjna jest kluczowa w przypadku gwałtu. - Jestem zaangażowana w kwestie edukacji dotyczące przemocy, głównie w środowisku rodzinnym i warto pamiętać, że w sytuacji gwałtu, do którego najczęściej, statycznie dochodzi w środowisku rodzinnym, taka tabletka, antykoncepcja awaryjna jest szalenie ważna dla osób, które są ofiarami przemocy domowej - podkreśliła ks. Zuber.

Ta rozmowa na antenie TVP Info nie umknęła uwadze internautów. "W TVP info pani ksiądz mówi o antykoncepcji. Ale to musi być szok dla wyznawców PiS" - pisał jeden z użytkowników serwisu X.

Pigułka "dzień po" w najbliższym czasie ma być dostępna bez recepty

15 stycznia premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zajmie się dostępem do pigułki "dzień po". Według polityka wpisanie tych środków antykoncepcyjnych do ustawy jako leków wymagających recepty właściwie do zera ograniczyło możliwość skorzystania z tego sposobu. Premier zapewnił, że to zmieni.

Dzięki temu - podkreślił Donald Tusk - takie środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty. Premier dodał, że za poprzedniego rządu Polska stała się jedynym obok Węgier krajem w Europie, który wprowadził tę restrykcję.