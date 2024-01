Pogoda. Cyklon Helga uderzy w sobotę. Prawie pół Polski z alertami IMGW

Jak przekazuje IMGW, w sobotę 20 stycznia "północna i środkowa Polska znajdą się w zatoce niżu przemieszczającego się znad południowej Skandynawii nad Litwę, w strefie frontów atmosferycznych, za którymi z północnego zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie". Z kolei południe Polski "pozostanie pod wpływem klina wyżu znad południowych Niemiec i Austrii w chłodniejszym powietrzu". Wraz z nadejściem cyklonu Helga północne i wschodnie krańce kraju nawiedzą silne porywy wiatru oraz opady śniegu. Synoptycy IMGW prognozują, że przyrost pokrywy śnieżnej może miejscami wynieść od 5 do 8 cm.

W ciągu dnia możemy spodziewać się zachmurzenia dużego. W południowej części Polski będą się jednak pojawiały większe przejaśnienia i rozpogodzenia. "Temperatura maksymalna od -3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów, około 1 stopnia w centrum do 3 stopni nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, z kierunków zachodnich. W całym kraju wiatr porywisty, na przeważającym obszarze w porywach około 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h, na północy i północnym wschodzie do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h, słabnący do 70 km/h. Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 m" - czytamy w prognozie instytutu.

Pogoda w Polsce. Cyklon Helga przyniesie wiatr i opady śniegu. IMGW wydał alerty

W związku z nadejściem cyklonu Helga IMGW wydało ostrzeżenia. W północnych i wschodnich częściach Polski obowiązują żółte i pomarańczowe alerty przed: oblodzeniem, silnym wiatrem, a także intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami

Jak przekazują synoptycy IMGW, w nocy zachmurzenie ponownie będzie duże, miejscami z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Mogą się także pojawiać opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem (nad morzem). "Temperatura minimalna od -12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -4 stopni w centrum, do 1 stopni C nad samym morzem. Po spadkach temperatury poniżej 0 stopni C miejscami wystąpi zamarzanie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, w pierwszej połowie nocy na południowym wschodzie i w górach w porywach do około 60 km/h, z kierunków zachodnich skręcający od zachodu na południowy" - przekazuje IMGW.