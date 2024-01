Para prezydencka włączyła się w zbiórkę na WOŚP. Wiadomo, jakie przedmioty będą licytowane

Już 28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowany pod hasłem "Płuca po pandemii". Zebrane w ramach akcji pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. W planach fundacji jest zakup między innymi urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych oraz polisomnografów.

REKLAMA

Zobacz wideo WOŚP to korpo-WOŚP? Kaniowicz: Nie zgodzę się z tym, to jest bezpodstawne

Para prezydencka gra razem z WOŚP. Przekazali przedmioty na licytację

"Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od Pierwszej Damy - to przedmioty, które Para Prezydencka przekazała w tym roku" - napisała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta.

Przekazane przez głowę państwa unikatowe filiżanki zostały zaprojektowane przez wybitnego polskiego artystę Marka Cebulę. Co więcej, zestaw ten został wykonany specjalnie dla Kancelarii Prezydenta RP z najwyższej jakości porcelany ćmielowskiej. Z kolei suknia Agaty Kornhauser-Dudy, jest tą samą kreacją, w którą pierwsza dama była ubrana podczas mikołajkowego spotkania z dziećmi w Pałacu Prezydenckim w 2022 roku. Do obu przedmiotów dołączone zostały bileciki z osobistą dedykacją pary prezydenckiej. Licytacje potrwają do 1 lutego 2024 roku. Aktualnie (stan na 19 stycznia), filiżanki licytowane są przez 20 osób, a suknia pierwszej damy przez 13. Ostatni chętni skłonni byli zapłacić kolejno 2025 i 405 złotych.

Politycy wspierają WOŚP. Na jakie aukcje można trafić?

Jak co roku w akcję WOŚP zaangażowanych jest wielu bardziej lub mniej znanych polityków. Najpopularniejszą formą udziału w aukcjach jest oferowanie wspólnego spaceru po Sejmie oraz obiad w sejmowej restauracji. To rozwiązanie wybrali między innymi wicepremier Krzysztof Gawkowski, ministerki Agnieszka Buczyńska i Katarzyna Kotula, a także poseł Dariusz Joński, czy posłanka Dorota Olko.

Na materialną formę swojego podarunku zdecydował się w tym roku Donald Tusk. Premier przekazał na licytację automatyczny, pozłacany ołówek Władysława Sikorskiego, który generał otrzymał w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ołówek ma także dedykację: Wodzowi Narodu, Leon Walkowicz 1940. Do tego szef rządu dołączył także książkę "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" z autografem.

Innym politykiem zaangażowanym w WOŚP jest Robert Biedroń, który na aukcję przekazał nietypowy przedmiot. Parlamentarzysta zaoferował pismo od Mateusza Morawieckiego, w którym zapraszał go na rozmowy koalicyjne. Z kolei Rafał Trzaskowski, zaprasza na licytację głośnika z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.