W czwartek (18 stycznia) Jarosław Kaczyński przyjechał do Krakowa, by modlić się na Wawelu i złożyć kwiaty przy sarkofagu swojego zmarłego brata Lecha i jego żony Marii Kaczyńskiej. Jego wizyta nie przypominała jednak dotychczasowych miesięcznic pogrzebu pary prezydenckiej. Politycy PiS korzystali z prywatnego transportu, Wawel nie był otoczony kordonem policji, a ulica, przy której znajduje się krakowska siedziba partii, pozostała otwarta. Niezmiennie jednak pod zamkiem zgromadzili się sympatycy partii, którzy tym razem protestowali w obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wśród demonstrantów znalazła się też była kuratorka oświaty Barbara Nowak.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Odbywanie kary nie może zaszkodzić zdrowiu Kamińskiego i Wąsika

Protest w obronie Kamińskiego i Wąsika. "Żądamy ich uwolnienia"

Około 200 przeciwników koalicji rządzącej zebrało się pod Wawelem w dniu miesięcznicy pogrzebu pary prezydenckiej, by protestować między innymi przeciwko skazaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Protestujący pod wodzą skawińskiego radnego PiS Ryszarda Majdzika mieli ze sobą biało czerwone flagi oraz flagi Solidarności. - Ten wiec jest poświęcony więźniom politycznym. Żądamy ich uwolnienia - mówił przewodniczący manifestacji cytowany przez krakowską "Gazetę Wyborczą". Demonstranci wykrzykiwali takie hasła jak: "Tu jest Polska, nie Bruksela", "Ruda wrona orła nie pokona", "Precz z komuną", "Od Platformy Kraków wolny", czy "Tusk do więzienia".

Jedna z uczestniczek manifestacji zaapelowała przez megafon do pozostałych protestujących, żeby ci poszukali w internecie adresów aresztów śledczych, w których przebywają skazani politycy. Kobieta namawiała, aby na te adresy słali kartki do osadzonych, po to, "by wiedzieli, że jesteśmy z nimi".

Przewodniczący manifestacji zwrócił się z apelem do prezydenta. "Andrzeju, użyj wojska"

W trakcie demonstracji Majdzik dziękował Michałowi Rachoniowi, Sławomirowi Cenckiewiczowi, Barbarze Nowak i Przemysławowi Czarnkowi. Zwrócił się także bezpośrednio do prezydenta. - Żądamy ich uwolnienia, Andrzeju, użyj środków pokojowych, masz narzędzia, użyj wojska, ale pokojowo, użyj swoich narzędzi, użyj ich w Sejmie, nie ma co się bawić, gadka tu nic nie da. To bohaterowie walki z korupcją, my ich uwolnimy, nasza wytrwałość ich uwolni - mówił, po czym zaczął krzyczeć: "Naszą Polskę obronimy, bandę Tuska przegonimy".

Na demonstracji pojawiła się Barbara Nowak

Celem protestu była ulica Stolarska, na której znajdują się konsulaty USA, Niemiec i Francji. - Niech świat usłyszy, jak jest deptana demokracja w naszym kraju przez Tuska, Kosiniaka, Hołownię i Czarzastego - tłumaczył Majdzik.

W trakcie demonstracji małopolski radny PiS powitał także byłą kuratorkę oświaty Barbarę Nowak, którą określił jako "kurator z prawdziwego zdarzenia, broniącą dzieci przed dewastacją i LGBT". - Oni chcą nam odebrać naszą godność Polaka, ale my na to nie pozwolimy - mówiła Nowak.