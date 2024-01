Śmierć Jarosława Ziętary. Jest decyzja sądu apelacyjnego

W piątek 19 stycznia Sąd Apelacyjny w Poznaniu zdecydował w sprawie Aleksandra Gawronika. Były senator w 2022 roku został nieprawomocnie uniewinniony od zarzutu podżegania do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Liczę, że Wawrzyk powie z kim uzgadniał politykę w sprawie wiz

Zabójstwo Jarosława Ziętary. Jest decyzja sądu apelacyjnego

Przypomnijmy, że prokuratura oskarżyła Gawronika o to, że - jak podaje Polsat News - "chcąc, aby inne osoby dokonały porwania, pozbawienia wolności, a następnie zabójstwa Jarosława Ziętary, w związku z jego zawodowym zainteresowaniem i planowanymi publikacjami dotyczącymi tzw. szarej strefy gospodarczej, nakłaniał do tego ustalonych pracowników ochrony firmy Elektromis, w szczególności w ten sposób, że podczas prowadzonej z nimi rozmowy, dotyczącej wpływu na postawę Jarosława Ziętary, stwierdził: on ma być skutecznie zlikwidowany".

Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. Dziennikarz nigdy nie dotarł do redakcji

Proces w tej sprawie toczył się od 2016 roku. Jarosław Ziętara jako dziennikarz śledczy współpracował między innymi z "Gazetą Wyborczą", "Kurierem Codziennym" czy tygodnikiem "Wprost". Opisywał interesy poznańskiej szarej strefy i swoją pracą miał szkodzić biznesmenom, którzy nielegalnie dorabiali się fortun. Z tego powodu miał zostać uprowadzony i zamordowany, jak wynikało z ustaleń prokuratury.

Ostatni raz był widziany 1 września 1992 roku. Rano wyszedł do redakcji "Gazety Poznańskiej", jednak nigdy tam nie dotarł. W 1999 roku został uznany za zmarłego, jednak jego ciała nigdy nie odnaleziono. 2 września tego roku brat mężczyzny, Jacek Ziętara odebrał z rąk prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - odznaczenie, którym pośmiertnie został uhonorowany Jarosław Ziętara za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa.