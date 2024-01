Roma Wąsik i Barbara Kamińska, żony skazanych i osadzonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, cały czas apelują w sprawie uwolnienia swoich mężów. Zwróciły się z tym nie tylko do prezydenta i ministra sprawiedliwości, ale także do Kościoła. Działania argumentują tym, że ich mężowie mogą "nie dożyć końca kary". Obaj prowadzą protest głodowy. Na ich list odpowiedziała Konferencja Episkopatu Polski, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy.

Abp Gądecki tłumaczy się z listu do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

"Przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara. Równocześnie, zapewniając obydwu panów o zrozumieniu przyczyny podjęcia przez nich tak dramatycznej formy protestu, zwrócił się do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach od momentu jego rozpoczęcia zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale także życiu." - czytamy w komunikacie Konferencji.

Gądecki zapytany o to, dlaczego zgodził się interweniować w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika stwierdził, że zrobił to na wyraźną prośbę ich małżonek. - Zwrócili się kiedyś do mnie ludzie, którzy byli związani z poprzednim reżimem komunistycznym i też starałem się w ich sprawie interweniować, chociaż nic z tego nie wyszło - mówił w rozmowie z TVN24. Zapytany o propozycję mediacji w sprawie Kamińskiego i Wąsika szef Konferencji Episkopatu Polski odparł, że "trzeba propozycje składać". Podkreślił przy tym, że "wszystko zależy od pana Bodnara", choć tak naprawdę to prezydent Andrzej Duda mógłby w jednej chwili uwolnić polityków PiS wydając akt łaski.

Żony Kamińskiego i Wąsika piszą list do ministra sprawiedliwości. Boją się, że ich mężowie nie dożyją końca kary

Roma Wąsik i Barbara Kamińska w czwartek (18 stycznia) skierowały pismo do Adama Bodnara w sprawie ich mężów. "Przyszłyśmy do Pana kierowane przede wszystkim obawą o zdrowie i życie naszych mężów, Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Niestety nasza prośba nie spotkała się z Pańską przychylnością. Do dziś nie widzimy również żadnych efektów podejmowanych przez Pana działań. Widzimy natomiast obstrukcję, którą trudno traktować inaczej niż kolejną szykanę i działania motywowane politycznie" - czytamy w liście. Podkreśliły także, że u ministra sprawiedliwości "nie widać woli działania".

Żony osadzonych posłów dodały, że "Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie posiada żadnych kompetencji, by podejmować decyzję o ułaskawieniu lub ją odrzucać". Na koniec wezwały Bodnara do "natychmiastowego wydania akt". "Przeciąganie przez Pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie Pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez Prezydenta RP" - czytamy w liście.

Przypomnijmy, że to prezydent, wydając akt łaski, mógł natychmiast uwolnić z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda zdecydował się jednak na wszczęcie czasochłonnej procedury ułaskawieniowej, która zobowiązuje prokuratora generalnego do szeregu czynności, włącznie z zapoznaniem się z 38 tomami akt jawnych i ok. 10-11 tomów akt niejawnych, które może przeglądać tylko w kancelarii niejawnej.

Tymczasem według nieoficjalnych informacji "Super Expressu" minister Adam Bodnar w sprawie skazanych polityków PiS miał podjąć już decyzję, że nie zarządzi przerwy w odbywaniu przez nich kary. Dokumenty mają trafić do prezydenta w przyszłym tygodniu.