Zimowa pogoda nie odpuszcza i wiele wskazuje, że nie zmieni się to również w piątek 19 stycznia. Według doniesień synoptyków z portalu fanipogody.pl na północy Polski spodziewane są kolejne burze śnieżne, a w szczególności na Pobrzeżu Gdańskim. Podczas przechodzenia burz adwekcyjnych widoczność może spaść o 100-300 m. Ponadto prognozowany jest gwałtowny spadek temperatury oraz przyrost pokrywy śnieżnej o nawet 5-10 cm.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że piątek będzie pochmurny z lokalnymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu wystąpią głównie na północy i w Karpatach. Synoptycy potwierdzili przewidywania burz nad morzem. Temperatura maksymalna wyniesie od - 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Mazurach do 0 stopni na zachodzie i 2 stopni nad morzem. Powieje umiarkowany wiatr, który miejscami przybierze porywistą formę z kierunków zachodnich. Nad morzem i wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć do 65 km/h, a w Sudetach do 80 km/h. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Opady śniegu na wybrzeżu nie ustąpią i pojawią się również w nocy z piątku na sobotę. Jak przekazał IMGW, na wybrzeżu i Pomorzu może spaść do 10-12 cm śniegu. Termometry wskażą od - 8 stopni w rejonach podgórskich, - 4 stopnie w centrum, do 0 stopni na wybrzeżu. Nad morzem porywy wiatru mogą wynieść nawet 85 km/h.

Według synoptyków z portalu dobrapogoda24.pl wiatr nasili się w Polsce szczególnie po 20 stycznia za sprawą przechodzącego cyklonu znad Bałyku nad Białoruś. Spowoduje on podwyższony gradient ciśnienia, opady śniegu i lokalnie deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Porywy wiatru mogą wówczas osiągnąć do około 50-90 km/h. Apogeum wichur ma nastąpić około 24 stycznia, gdy w pobliżu Polski przejdzie kolejny cyklon z aktywnym frontem atmosferycznym, który spowoduje porywy do 70-100 km/h na znacznym obszarze kraju.

Eksperci z portalu dobrapogoda24.pl wskazują, że takie warunki atmosferyczne sprzyjają wycofaniu się zimy z Polski i nie mają wątpliwości, że nadejdzie ocieplenie. W nowym tygodniu z zachodu mają napłynąć ciepłe masy powietrza, a temperatury miejscami wzrosną nawet o ponad 20 stopni. W niektórych regionach termometry mogą wskazać 8-14 stopni. Podobne prognozy przedstawiają synoptycy z fanipogody.pl, którzy precyzują, że ocieplenie będzie możliwe dzięki odbudowie cyrkulacji strefowej atmosfery.