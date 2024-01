Podczas briefingu prasowego 18 stycznia współautorka apelu Zofia Sobczak ze Stowarzyszenia Pacjent Europa zwróciła uwagę, że w Polsce trwa obecnie kolejna fala zachorowań na COVID-19. - Problem ten dotyczy także wielu innych chorób zakaźnych. Do wielu zakażeń dochodzi w miejscach, które powinny być pod tym względem najbezpieczniejsze, w szpitalach i w placówkach medycznych - przekazała Zofia Sobczak w apelu skierowanym do ministerki zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Stowarzyszenie Pacjent Europa chce powrotu obostrzeń

Stowarzyszenia Pacjent Europa poinformowało, że według ekspertów "realna liczba dziennych zakażeń może dochodzić nawet do 100 tysięcy" - przekazano w opublikowanym apelu. W związku z tym zaproponowano wprowadzenie kilku postulatów, które mają ograniczyć "emisję wirusa powodującego COVID-19 i innych zakaźnych wirusów osłabiających lub wręcz zabijających polskie społeczeństwo. Stowarzyszenie zaproponowało:

wprowadzenie ograniczeń i specjalnych zasad sanitarnych w szpitalach, placówkach medycznych i aptekach, zasady: DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki), działania promujące używanie masek FFP3 i FFP2 - akcje informacyjne i edukacyjne, używanie tego typu masek w miejscach, gdzie byłyby one obowiązkowe, dostęp do samokontroli za pomocą testowania - wprowadzenie wysokiej refundacji na testy na obecność COVID-19 oraz testy poszerzone o grypę i RSV.

"Liczba zakażeń, zgonów, a także fakt, jak wiele ognisk choroby znajduje się właśnie w szpitalach, wymagają natychmiastowych działań" - przekazali przedstawiciele stowarzyszenia.

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zachęca do szczepień

Według rządowych statystyk minionej doby zarejestrowano 763 nowe zakażenia koronawirusem oraz 11 zgonów osób z COVID-19. W przychodniach i aptekach jest blisko 100 tysięcy wolnych terminów na szczepienia przeciw COVID-19 - powiedział IAR rzecznik ministerstwa zdrowia Damian Kuraś. Jak podkreślił, warto skorzystać ze szczepienia, które chroni przed groźnymi powikłaniami koronawirusa.

"Warto zapisywać się, ponieważ w punktach szczepień jest 265 tysięcy dawek, a kolejnych 50 tysięcy jest w dostawie do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aptek i domów opieki społecznej. Jest też dużo wolnych terminów - 97 tysięcy, czyli prawie 100 tysięcy" - wskazał rzecznik. "Szczepienie jest najlepszą formą profilaktyki COIVD-19. Warto się zaszczepić. Jeżeli jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy - to jest ten dobry moment na szczepienie" - dodał. Od 6 grudnia, kiedy szczepionki uwzględniające nowe warianty koronawirusa trafiły do Polski, zaszczepiło się ponad 480 tysięcy osób.