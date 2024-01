Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie. Do prokuratury wpłynęło nowe zawiadomienie

W czwartek (18 stycznia) do Prokuratury Okręgowej w Krakowie złożony został dokument ws. śmierci 14-letniej Natalii w Andrychowie. Jak przekazała w rozmowie z TVN 24 krewna zmarłej dziewczynki, zawiadomienie miał złożyć jej ojciec.

Sprawa 14-letniej Natalii. Ojciec złożył zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez policjantów, w tym niedopełnienia obowiązków służbowych i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 14-letniego dziecka. Za poszukiwania dziewczynki odpowiedzialni byli funkcjonariusze z komisariatu w Andrychowie. W grudniu wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech policjantów zaangażowanych w sprawę zaginięcia nastolatki. W jednostce przeprowadzono także kontrolę Biura Kontroli KGP.

Śmierć Natalii w Andrychowie. Dziewczynka zbyt długo czekała na pomoc

Jak informowaliśmy w poprzednich tekstach, 14-letnia Natalia zaginęła pod koniec listopada ubiegłego roku w Andrychowie (pow. wadowicki, woj. małopolskie). Nastolatka w rozmowie telefonicznej przekazała ojcu, że bardzo źle się czuje i się zgubiła. Mężczyzna najpierw szukał córki na własną rękę, a następnie zwrócił się o pomoc do policjantów. Mimo jego szybkiej reakcji poszukiwania dziecka rozpoczęły się dopiero kilka godzin później.

Na nieprzytomną Natalię natrafił w końcu przyjaciel rodziny, który wezwał do niej pogotowie. Poszkodowana dziewczynka trafiła do szpitala w Wadowicach, skąd została przetransportowana do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Niestety jej życia nie udało się uratować. Przyczyną śmierci Natalii była głęboka hipotermia.