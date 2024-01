Śmiertelnie potrącił swoją partnerkę, nie było świadków. Sąd zamawia kolejną opinię

Do tragedii doszło 16 grudnia 2022 r. wieczorem w Kątach Węgierskich na Mazowszu. Magdalena Ł. i Krzysztof M. wjeżdżali autem terenowym na zaśnieżoną górkę, samochód ugrzązł. 33-latek tłumaczył potem, że pobiegł po drugie auto znajdujące się kilka kilometrów dalej. Partnerka została na miejscu. Gdy mężczyzna wracał drugim samochodem, śmiertelnie potrącił kobietę.

Akt oskarżenia po kilku miesiącach trafił do Sądu Rejonowego w Legionowie. Mężczyzna odpowiada za umyślne naruszenie bezpieczeństwa w ruchu. Ustalono, że 33-latek w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu. "Prokuratura akt oskarżenia oparła na opiniach dwóch biegłych: rekonstrukcji wypadków i medycyny sądowej" - podaje tvnwarszawa.pl. Według jednego z biegłych prawdopodobne jest, że 30-latka leżała na drodze i wtedy została potrącona.

Kąty Węgierskie. Trwa proces ws. śmierci 30-latki

Bliscy zmarłej kobiety twierdzą, że biegli nie zbadali m.in. podwozia auta. Powołują się też na opinię innego eksperta, który wskazywał, że przy prędkości 40 km/h (33-latek twierdził, że z taką prędkością jechał) kierowca powinien był w porę zauważyć partnerkę i wyhamować.

- Nikogo nie interesuje, co córka robiła dwie i pół godziny w lesie, co robiła przed wypadkiem? W jakich warunkach spędziła ten czas? Czy siedziała w terenówce? Na logikę powinna tam siedzieć, ale nie znaleziono przy niej kluczyków od terenówki. My ją znamy. Ona by strzeliła tymi drzwiami i na nikogo nie czekała. A tutaj została? Psa pilnować? Samochodu? Sama? W takich warunkach? Na jak długo? Biegły od ruchu drogowego sugerował się tylko zeznaniami oskarżonego. Przyjął prędkość, którą podawał oskarżony. Dlaczego nie zawarł swoich wniosków? - komentowała w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl matka zmarłej, Jolanta.

"Jak ustaliliśmy, sędzia zgodził się, aby w sprawie przygotowano kolejną opinię biegłych. Mają ją przygotować specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. W związku z tym rozprawa została odroczona bezterminowo. (...) W tej sprawie nie ma żadnego bezpośredniego świadka, więc opinie biegłych są kluczowe do odtworzenia tego, co wydarzyło się w Kątach Węgierskich" - czytamy na tvnwarszawa.pl.