Według informacji udostępnionych przez Krzysztofa Brejzę Telewizja Polska miała płacić występującym na antenie komentatorom. "W TVPiS komentujący 'publicyści' dostawali kasę za każdą wypowiedź. Część była na umowach ryczałtowych! I tak umowa rekordzisty w ciągu tylko jednego 2023 roku wyniosła aż 300 tysięcy zł. W tym systemie zarabiało kilkanaście osób" - przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jan Pietrzak mówi otwarcie o zarobkach w TVP. Podał kwoty

Na liście osób, które zarabiały na komentowaniu spraw bieżących w "starej" Telewizji Polskiej znalazł się Jan Pietrzak. Satyryk w rozmowie z Plejadą potwierdził, że taki proceder miał miejsce. Jego wypowiedzi były skrajnie prawicowe i niejednokrotnie wywołały spore kontrowersje. - Dostawałem czasem jakieś pieniądze, ale wolałbym więcej. Przez cały ubiegły rok dostałem ok. 15 tys. ze wszystkich polskich telewizji. Jakby to podzielić na 12 miesięcy, to wyjdzie ok. tysiąca z groszami. Występowałem raz na tydzień, np. u Michała Rachonia. Nie jest to wygórowana suma - przekazał Pietrzak.

Dodał, że w TVP występował "dla idei". Pobieranie wynagrodzenia za wygłaszanie komentarzy w TVP tłumaczył także niską emeryturą. - Moja emerytura wynosi 3200 zł i bardzo trudno mi się za nią utrzymać, tym bardziej że nie mogę dorobić, bo moje występy są zakazane w wielu miastach Polski - mówił.

"Brudny i głupi to jest Tusk". O tym Jan Pietrzak mówił w TVP

Jan Pietrzak na antenie Telewizji Polskiej pojawiał się wielokrotnie. Najczęściej w programie "#Jedziemy" prowadzonym przez Michała Rachonia. Jego wypowiedzi wiele razy wywołało oburzenie wśród opinii publicznej. W listopadzie 2022 roku podczas dyskusji o tekście Donalda Tuska z 1987 roku, w którym padło stwierdzenie "polskość to nienormalność", satyryk nie gryzł się w język. - Brudny i głupi to jest Tusk. Brudny i głupi. Obrzydliwy facet - mówił Pietrzak. Wcześniej Rachoń zacytował fragment tekstu premiera: "Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej i biednej". - Nienormalni są ci ludzie, którzy głosują na Tuska. Tak bym powiedział. (…) To są kompletnie nienormalni ludzie. Jak można na kogoś z takimi poglądami głosować? - dodał Pietrzak.

Satyryk o Donaldzie Tusku mówił kilka tygodni później, że jest "produktem germanizacji i rusyfikacji". Stwierdził, że polityk jest "potomkiem Bismarcka albo Stalina z drugiej strony". Równie krytycznie odnosił się także do innych członków Koalicji Obywatelskiej. W 2019 roku Klaudia Jachira pozwała Pietrzaka za nazwanie ją "wynajętą z***rą ze szlamem w głowie" na antenie TVP Info.