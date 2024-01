Ministerstwo Sprawiedliwości 17 stycznia poinformowało, że Adam Bodnar wysłał zastępców prokuratora generalnego na przymusowe urlopy. Prokuratorzy skrytykowali tę decyzję. "Zastępcy prokuratora generalnego nie zgadzają się z pismem prokuratora generalnego o przymusowym urlopie. Jest ono niezgodne z Kodeksem pracy. Pracodawcą zastępców prokuratora generalnego jest prokurator krajowy, a nie prokurator generalny" - przekazali na portalu X. Dzień później zastępcy prokuratora generalnego poinformowali, dlaczego ich zdaniem "nagłe i nieprzemyślane skierowanie na długotrwałe urlopy trzech osób z kierownictwa prokuratury wpłynie negatywnie na jej funkcjonowanie".

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"