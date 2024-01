Krzysztof Kwiatkowski gościł w czwartek (18 stycznia) w "Porannej rozmowie Gazeta.pl". Podczas dyskusji poruszono temat zatrzymania byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przypomnijmy, że podejrzany usłyszał zarzuty w wyniku prowadzonego śledztwa dotyczącego przyspieszania procedur wizowych.

Krzysztof Kwiatkowski skomentował zatrzymanie Piotra Wawrzyka

- Tak. Mam taką nadzeję - odparł senator Kwiatkowski zapytany, czy Wawrzyk będzie chętnie zeznawał w sprawie afery wizowej. - Wszyscy pamiętamy sytuację, jak pan Piotr Wawrzyk wydzwaniał po departamentach MSZ, naciskano na nasze ambasady, konsulaty, żeby wydawano szybciej i więcej wiz. Wszyscy widzieliśmy te filmiki, niestety nieinscenizowane, tych stolików pod polskimi ambasadami w krajach afrykańskich i o handlu wizami - dodał. - Polska wydawała więcej wiz pracowniczych niż wszystkie duże kraje Unii Europejskie razem wzięte - stwierdził Kwiatkowski.

Polityk przypomniał także projekt rozporządzenia, który miał przyspieszyć proces wydawania wiz pracowniczych. - Wyszedł projekt rozporządzenia, który miał te drzwi zamienić we wrota. Mieliśmy wydawać kilkaset tysięcy hurtowo wiz pracowniczych rocznie. To był projekt, który był w konsultacjach międzyresortowych i uzyskiwał pozytywne opinie. Moja diagnoza jest taka: za Piotrem Wawrzykiem stali bardziej możni polityczne posłowie z obozu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.

Kto stał za aferą wizową? Krzysztof Kwiatkowski ma swoją tezę

Krzysztof Kwiatkowski stwierdził także, że Wawrzyk może w trakcie śledztwa czy procesu podać nazwiska osób, które stały za aferą wizową. - Liczę na to, że pan Wawrzyk, chcąc zmniejszyć zakres swojej odpowiedzialności, podzieli się z nami wiedzą: z kim uzgadniał, co uzgadniał i czym się kierował - stwierdził senator. - Międzynarodowa kompromitacja. Państwo polskie wystawiono na pośmiewisko, zburzono zaufanie z naszymi partnerami i w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. To smutne podsumowanie dokonań tego rządu Prawa i Sprawiedliwości - ocenił.

Następnie prowadzący spytał Kwiatkowskiego o to, kto jego zdaniem tak naprawdę stał za procederem wydawania wiz. - Moje podejrzenia ukonkretni prokuratora. Mogę za to powiedzieć, kto był przełożonym pana Wawrzyka. Nazywał się Zbigniew Rau i był ministrem spraw zagranicznych - powiedział. Senator przypomniał także, że centrum obsługi cudzoziemców chciano ulokować w Łodzi.