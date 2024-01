Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Alerty będą obowiązywały od czwartku 18 stycznia do piątku na znacznym obszarze Polski. Pogoda nie będzie sprzyjała zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Alerty IMGW. Oblodzenie wystąpi w 12 województwach w Polsce

Oblodzenie pojawi się w południowej części Polski. Synoptycy wyjaśnili, że jego powodem jest "spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza przy powierzchni gruntu, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu". IMGW wydał żółte alerty dla województw takich jak:

mazowieckie (we wschodnich, południowych i centralnych powiatach);

lubelskie;

świętokrzyskie;

wielkopolskie;

dolnośląskie;

łódzkie;

podkarpackie;

opolskie;

śląskie;

małopolskie;

lubuskie;

podlaskie (powiat białostocki, wysokomazowiecki, hajnowski, bielski, siemiatycki, zambrowski i Białystok).

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają niskie temperatury i opady sprzyjające gołoledzi

Synoptycy z IMGW poinformowali, że w czwartek nad Polską wystąpi duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami, któremu towarzyszyć będą opady śniegu na południu i miejscami na wschodzie. Prognozowany jest również deszcz ze śniegiem i sam deszcz, który może spowodować gołoledź w związku z niską temperaturą. Termometry wskażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, Kaszubach i Ziemi Lubuskiej, przez około 1 stopień w centrum i na północy, do 7 stopni na południowym wschodzie.

Wiatr tego dnia będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem w porywach może osiągnąć do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat będzie on silniejszy i osiągnie do 55 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wyniosą do 60 km/h, a w Sudetach żywioł osiągnie nawet do 80 km/h.