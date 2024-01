Zamarznięte ciało Ewy Potok leżało w szczerym polu. Syn ma żal do służb. "Kilkanaście razy z nimi rozmawiała"

Ewa Potok pracowała na jednym z krakowskich targowisk. W piątek po południu po skończonej pracy nie dotarła do domu. Ok. godz. 18 w rozmowie telefonicznej z mężem przekazała, że leży w śniegu w polu, w miejscu, którego nie zna. Kobieta mówiła też, że najprawdopodobniej ma złamaną nogę i brakuje jej sił, by przeczołgać się do drogi. Bliscy podejrzewają, że kobieta, wracając autobusem, przegapiła przystanek. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowała się dotrzeć do domu piechotą, wybierając skrót. Chorowała na cukrzycę, niewykluczone jest, że mogła zasłabnąć, stracić orientację w terenie.

Ewa Potok zamarzła na dworze kilka kilometrów od domu. Syn ma żal do służb

Rodzina zgłosiła policji zaginięcie. - Matka kontaktowała się ze mną kilkanaście razy. Kilkanaście razy rozmawiała z policjantami, wielokrotnie próbując im powiedzieć, gdzie się znajduje. Leżała w tym samym miejscu - mówił w rozmowie z "Faktem" syn Ewy Potok. Mężczyzna twierdzi, że policjanci byli bliscy odnalezienia jego matki - ok. 300-400 m, jednak zrezygnowali z dalszych poszukiwań. Zaznacza, że kobieta przekazywała policjantom m.in., że widzi w oddali dwa wysokie kominy.

- Po północy matka zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie, że nad jej głową leciał dron. Niezwłocznie powiadomiłem o tym ojca i policję. Sam nie wiedziałem o tym, że są puszczone drony. Policjant, któremu zgłaszaliśmy informację, stwierdził, że widocznie matka ma zwidy. Moja matka poinformowała mnie następnie, że słyszała w oddali swoje imię, słyszała głosy policji. Policjant stwierdził znowu, że to niemożliwe, bo miała zwidy, bo tyle czasu leży na śniegu. Nie skierowano w ten rejon żadnych sił. Następnego dnia, 13 stycznia, znaleziono ją właśnie w tym rejonie, dokąd nie poszli - mówił syn zaginionej.

Mężczyzna zarzuca też funkcjonariuszom, że nie udało im się namierzyć telefonu kobiety oraz że zbyt późno zajęli się analizą nagrań z kamer monitoringu.

Ciało Ewy Potok znaleziono około doby po zaginięciu. Kobieta zaginęła ok. 8 km od domu i ok. 10 km od miejsca pracy. Wstępna sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było wyziębienie. Nie stwierdzono u zmarłej złamanej nogi.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące okoliczności śmierci Ewy Potok. Początkowo zajmowała się tym Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta, ale, jak się dowiedzieliśmy, przejęła je Prokuratura Okręgowa. - Jednym z wątków prowadzonego postępowania będzie weryfikacja prawidłowości i zasadności działań poszukiwawczych prowadzonych przez policję - przekazał Gazeta.pl w czwartek prok. Janusz Kowalski.

Zaginięcie Ewy Potok. Policja zabrała głos

W środę oświadczenie w tej sprawie wydała Komenda Miejska Policji w Krakowie. "Policjanci natychmiast wszczęli poszukiwania. W pierwszej kolejności sprawdzając trasy, którymi kobieta miała w zwyczaju wracać z pracy do domu. Jednocześnie zadysponowano przewodników z psami służbowym oraz podjęto działania zmierzające do ustalenia położenia telefonu, który kobieta posiadała przy sobie. (...) Finalnie w akcji poszukiwawczej brało udział ponad 360 policjantów, kilkudziesięciu strażaków, ochotnicze grupy poszukiwawcze, oraz funkcjonariusze SOK (łącznie ponad 400 osób)" - czytamy.

"Z czasem pojawiały się informacje przekazywane przez zaginioną, z którą nawiązywany był kontakt o punktach, które widzi, jednak są one charakterystyczne dla wielu miejsc w rejonie miasta lub są widoczne z bardzo dużych odległości. Wszelkie informacje uzyskane od kobiety były weryfikowane, jednak nie były na tyle precyzyjne, aby pozwoliły na ustalenie miejsca, w którym się znajdowała." podkreślono.

Jak zaznaczyli funkcjonariusze, "w pierwszej kolejności sprawdzony został monitoring w pojazdach komunikacji miejskiej, na liniach, którymi według relacji rodziny kobieta wracała z pracy do domu". "Funkcjonariusze przeglądali zapisy monitoringów z budynków instytucji, lokali handlowo-usługowych i budynków prywatnych" - wskazano.

"Już na samym początku poszukiwań zostały podjęte czynności mające na celu zlokalizowanie telefonu kobiety. W celu zmaksymalizowania efektywności działań podjęto współpracę z policjantami z sąsiednich województw, którzy udzielili krakowskim funkcjonariuszom wsparcia w zakresie ustalenia położenia telefonu. Wszystkie pojawiające się lokalizacje były sprawdzane przez zaangażowanych w poszukiwania policjantów. Ponadto do działań użyto drona z kamerą termowizyjną" - informuje KMP Kraków.

"Należy podkreślić, że akcja poszukiwawcza rozpoczęła się już po zmroku, co znacznie utrudniało działania, które prowadzone były również poza terenami zabudowanymi, gdzie warunki były niesprzyjające, nie było oświetlenia ulicznego" - napisano.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Krakowie, "w związku z doniesieniami medialnymi, w których kwestionowana jest prawidłowość wykonywanych przez policjantów działań poszukiwawczych za osobą zaginioną, wszczęte zostały czynności, podczas których wyjaśniane będą te kwestie".