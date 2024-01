Marek Suski przyniósł Kamińskiemu telewizor do celi? Poseł PiS sam się przyznał

Mariusz Kamiński razem z Maciejem Wąsikiem zostali skazani w grudniu na karę dwóch lat bezwzględnego więzienia. W styczniu zostali zatrzymani i przewiezieni do zakładów karnych. Chociaż niedługo później Andrzej Duda rozpoczął w ich sprawie procedurę ułaskawieniową, to wiele wskazuje na to, że na jej rozstrzygnięcie będą musieli poczekać w więzieniu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości uznają osadzonych za "więźniów politycznych" i domagają się ich natychmiastowego uwolnienia. Jednocześnie doglądają skazanych kolegów z partii.

Zobacz wideo Jarosław Sellin: Kamiński jest wojownikiem o dobre rzeczy, a dziś jego oręż to strajk głodowy.

Marek Suski przyniósł Kamińskiemu prezent do więzienia. To telewizor

Raper Tede w mediach społecznościowych coraz częściej porusza tematy związane z polityką. Zdawał nawet relację spod zakładu karnego w Radomiu, gdzie przebywa Mariusz Kamiński. Tam spotkał posła Marka Suskiego, który wnosił do środka telewizor. - Dziś rano widziałem posła Marka Suskiego, który właśnie w Radomiu wchodził do zakładu karnego z telewizorem dla Mariusza Kamińskiego. Telewizor Manta, produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej. Niezależni eksperci, których pytałem, czyli goście, którzy otarli się o zakład karny i służbę penitencjarną, twierdzą, że za odmowę jedzenia przewidywany jest tzw. kwit karny od wychowawcy, co może skutkować na przykład szlabanem na telewizję. No i teraz pytanie, czy pan Kamiński będzie miał telewizję, czy nie będzie? - opowiadał.

Posła PiS o tę sprawę zapytali dziennikarze TVN24. - Udało się dostarczyć telewizor. Po sprawdzeniu przez służby został przyjęty. Niestety przyjęto jeden odbiornik telewizyjny, radiowego nie przyjęto, chociaż władze więzienia zapewniają, że jest sygnał przez radiowęzeł i możliwość wyboru dowolnej stacji radiowej. Powinno to uzupełnić możliwość dostępu do informacji naszego ministra - odpowiedział.

Mariusz Kamiński dostał telewizor do zakładu karnego. Jest odpowiedź Służby Więziennej

Zwróciliśmy się z pytaniem o tę sprawę do Służby Więziennej. "Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na posiadanie w celi sprzętu elektronicznego lub elektrycznego. W przypadku uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego, o którym mowa w art. 110a § 2 pkt 1 Kkw i wyposażenia celi mieszkalnej w dodatkowy sprzęt elektroniczny lub elektryczny, każdy skazany przebywający w tej celi jest zobowiązany do uiszczania zryczałtowanej miesięcznej opłaty w związku z użytkowaniem tego sprzętu" - czytamy w mailowej odpowiedzi od zespołu prasowego SW.