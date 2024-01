W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 40 latach. Wyrok nie był prawomocny. Teraz jego sprawa wraca na wokandę. Zabójca Pawła Adamowicza stanie przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Proces rozpocznie się 18 stycznia o godz. 10.

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

- Stefan Wilmont popełnił zbrodnię bez precedensu w dziejach powojennej Polski - oceniła przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek podczas ogłaszania wyroku w marcu 2023 roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta na dożywocie. Uznano go za osobę poczytalną. Podkreślono także, że jest osobą wysoko zdemoralizowaną, a ryzyko ponownego popełnienia zbrodni przez oskarżonego jest bardzo duże. Podczas procesu nie wyraził skruchy.

- Stefan Wilmont działał w zamiarze bezpośrednim popełnienia zabójstwa. Motywacja zasługuje na szczególne potępienie, kierując się poczuciem krzywdy. Za niesłuszny, jego zdaniem wyrok, zaplanował zemstę. Paweł Adamowicz był w jego odczuciu symbolicznie odpowiedzialny za swoją krzywdę - mówiła sędzia.

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Powodem miała być zemsta

Zabójca Pawła Adamowicza był wcześniej skazany. W okresie od 8 maja do 12 czerwca 2013 roku napadł na trzy gdańskie placówki SKOK-ów oraz na bank Crédit Agricole - podawał w 2014 roku lokalny oddział "Gazety Wyborczej". Podczas procesu nie przyznał się do winy. Został skazany na 5,5 lat pozbawienia wolności. Miał też zapłacić 30 tys. złotych grzywny. Ze słów Wilmonta wynika że czuł się niesłusznie skazany i represjonowany. Potwierdził to mężczyzna, z którym przebywał w celi.

Podczas procesu w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza sąd uznał, że to właśnie zemsta za - jego zdaniem - niesłuszny wyrok kierowała Wilmontem. Sędzia Aleksandra Kaczmarek podkreśliła, że współwięźniom mówił, że po wyjściu chce się za swoje krzywdy na władzy zemścić. Kiedy mężczyzna został skazany za napady na banki, w Polsce rządziła Platforma Obywatelska. - Wybór ofiary zabójstwa był związany z faktem, że oskarżony utożsamiał Pawła Adamowicza jako przedstawiciela władzy. Swój plan zemsty zaczął realizować w grudniu 2018 r. po wyjściu na wolność - powiedziała prokuratorka Agnieszka Nickel-Rogowska.

13 stycznia 2019 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wilmont wtargnął na scenę i pchnął kilka razy nożem Pawła Adamowicza. Prezydent został przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zmarł następnego dnia. Również Wilmont trafił najpierw do szpitala, miał bowiem atak drgawkowy, złamany nos i był ranny w rękę. Następnie przewieziono go do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku w Gdańsku. Po konsultacji lekarskiej mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia zatrzymanych. Śledztwo trwało trzy lata ze względu na rozbieżne opinie biegłych psychiatrów. Ostatecznie orzekli, że w chwili ataku miał ograniczoną poczytalność. W związku z tym mógł odpowiadać karnie, ale sąd mógł zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary.