Środa (17 stycznia) nie należy w Sejmie do najspokojniejszych. Burzliwą dyskusję polityków wywołały między innymi zmiany w Prokuraturze Krajowej, wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, a także wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. W związku z głosowaniem dotyczącym posła Konfederacji jeden z polityków obecny na sali sejmowej wystosował niecodzienny apel.

REKLAMA

Zobacz wideo Poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował o dziesięć sekund ciszy, aby zajrzeć w swoje serce

Nieudany eksperyment Szymona Hołowni. "Chciałem dobrze"

Na krótko przed głosowaniem w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu na mównicę wszedł poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. - Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie premierze, prawdopodobnie będzie to jeden z najbardziej dziwnych wniosków formalnych tego posiedzenia - zaczął polityk. Szybko przerwał mu jednak marszałek Hołownia. - O, niech się pan nie łudzi - wtrącił. Niewzruszony poseł kontynuował. - Panie marszałku zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 10 sekund ciszy, aby każdy z nas zajrzał w swoje serce i odpowiedział na pytanie, czy za chwilkę zagłosujecie zgodnie z własnym sumieniem - zwrócił się do obecnych w Sejmie polityków.

- Panie pośle, kiedy wyszedł pan na mównicę i powiedział pan, że zgłosi najdziwniejszy wniosek formalny, już podejrzewałem pana o naiwność, ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem - odpowiedział Płaczkowi Hołownia. - Jeżeli państwo chcecie, ja bardzo chętnie przychylę się do tego wniosku i proszę teraz państwa w ramach eksperymentu parlamentarnego o 10 sekund ciszy na wejrzenie w swoje poselskie sumienia - dodał.

Ciszę przerwał jednak Antoni Macierewicz. - Panie pośle jest 10 sekund ciszy na wejrzenie w sumienie, dlaczego pan to bruka? - zwrócił się do posła PiS Szymon Hołownia. - No i widzicie 4, 3, 2, 1... Chciałem dobrze - podsumował marszałek niecodzienny eksperyment, po czym powrócił do porządku obrad.

Hołownia nie pozwolił na obrażanie posłów. Wyłączył mikrofon posłance PiS

W trakcie środowego posiedzenia doszło także do skandalicznej sytuacji z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości. - Podczas wystąpienia pana ministra Sienkiewicza, kiedy powiedział, że to, co telewizja publiczna robiła i jaki miałam wpływ na to, że dochodziło do nieszczęść i tragedii, wasza posłanka, pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom powiedziała w stosunku do pani poseł Magdaleny Filiks, cytuję: "Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła" - oznajmiła z sejmowej mównicy Agnieszka Maria Kłopotek.

W trakcie wypowiedzi parlamentarzystki na sali słychać było okrzyki "nie kłam". Po chwili w miejsce posłanki pojawiła się sama zainteresowana. Wbrew przekonaniu marszałka, że van Heukelom zamierza sprostować te słowa, polityczka przyznała, że nie dlatego chciała zabrać głos. - Ja nie w trybie sprostowania, tylko ad vocem - poinformowała. - Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia, jest żenujące i niestosowne dla progu parlamentu - stwierdziła, co spotkało się z oburzeniem ze strony sali.

- Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią poseł, która zachowywała się w sposób wulgarny, ordynarny i wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek - powiedziała, po czym marszałek Sejmu wyłączył jej mikrofon. Szymon Hołownia poprosił także posłankę PiS o opuszczenie mównicy z uwagi na obrażanie innych parlamentarzystów. To spotkało się z ostrym sprzeciwem, van Heukelom, która stwierdziła, że "ma prawo" do dalszego przemawiania. - Nie, pani poseł. Zakończyła pani swoją wypowiedź w momencie, w którym mówiła pani o tym, że ktoś wygląda, jakby stosował różne używki - powiedział Hołownia. - Odbieram pani głos. Proszę zejść z mównicy - ponaglił oburzony marszałek.