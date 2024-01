Prokuratura Krajowa, która zajmuje się tak zwaną aferą wizową, prowadzi śledztwo w sprawie "nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku". Nieprawidłowości te dotyczyły polskich placówek dyplomatycznych między innymi w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach.

W środę (17 stycznia) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra W. Polityk został zatrzymany na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Piotr W. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętych tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. Zarzuty dotyczą okresu od lutego 2022 roku do maja 2023 roku. Może za nie grozić do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Piotr W. nie przyznał się do winy

"Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podejrzany, pełniąc funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ramach powierzonych obowiązków, odpowiadając między innymi za problematykę konsularną oraz nadzorując zadania wykonywane przez Departament Konsularny, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Do tej pory zarzuty w sprawie afery wizowej przedstawiono dziewięciu osobom. Były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Po tym, jak podejrzany został przesłuchany, prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł.