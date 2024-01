Prezydent Andrzej Duda poinformował 17 stycznia o wiadomości, którą otrzymał od żony Mariusza Kamińskiego. Polityk PiS od pierwszego dnia osadzenia w Areszcie Śledczym w Radomiu prowadzi protest głodowy.

Sąd wydał decyzję o dokarmianie Kamińskiego. Przekazał wiadomość od jego żony

W trakcie swojej wizyty w Davos z prezydentem skontaktowała się żona Mariusza Kamińskiego. "Dziś otrzymałem informację od małżonki Mariusza Kamińskiego, że wobec ministra został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, ponieważ stan jego zdrowia zagraża życiu" - napisał w serwisie X prezydent.

"Apeluję do ministra Adama Bodnara, w którego rękach znajduje się możliwość przerwania kary więzienia wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypominam, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, związanym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, że to jest sytuacja człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i czuję się głęboko skrzywdzony tym, co organy polskiego państwa z nim czynią" - dodał Duda.

Głodówka Mariusza Kamińskiego. "W chwili obecnej waży 52 kg"

Jak już pisaliśmy w Gazeta.pl, jeśli osadzony trzykrotnie odmówi spożycia posiłku, wówczas przygotowany jest wniosek o jego ukaranie. W takim przypadku dyrektor zakładu karnego może podjąć decyzję o odebraniu osadzonemu możliwości widzenia z bliskimi czy otrzymywania od nich paczek.

Jeżeli to nie sprawi, że osadzony zrezygnuje z głodówki, do sądu penitencjarnego jest kierowany wniosek o dokarmianie więźnia. Może się to odbywać przy pomocy kroplówki lub sondy - decyzja o sposobie dokarmiania jest podejmowana przez lekarza. - Nie jest możliwe, aby pozwolono więźniowi na doprowadzenie się do dramatycznego stanu, ponieważ przez cały czas jest pod kontrolą medyczną - przekazał jeden z pracowników więzienia w rozmowie z "Faktem".

15 stycznia o stanie zdrowia Mariusza Kamińskiego poinformowała również jego żona, Barbara. - Miałam dzisiaj widzenie z mężem. To bardzo trudne i bolesne widzieć swojego męża, który w chwili obecnej waży 52 kg. Nigdy tyle nie ważył (...). Parametry życiowe mojego męża ocierają się o taką granicę, że na pewno zdrowie jest zagrożone, ale może być zagrożone również życie. Pobiera kroplówki zgodne z zasadami protestu głodowego, ale nie wiem, czy są w stanie mu pomóc - komentowała Barbara Kamińska w rozmowie z portalem Niezalezna.pl.