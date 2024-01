Fundacja wytyka "rażący błąd" w "19.30" na antenie TVP. "To działanie na rzecz fundamentalistów"

W programie informacyjnym TVP pojawił się materiał o planowanych przez rząd zmianach w dostępie do antykoncepcji. Dziennikarze użyli jednak terminu "tabletka wczesnoporonna", co spotkało się z dużą dezaprobatą ze strony Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Przedstawiciele organizacji podkreślili, że popełniono w tej kwestii "rażący błąd" i sprowadzili go do przykładu "działania na rzecz fundamentalistów".

3 Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl